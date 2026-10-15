告别绕路转运，龙港新码头打开浙南出海新通道
眼下，温州港舥艚作业区一期工程正加紧施工。作为龙港市首个集装箱货运公共码头，该项目聚焦民生与产业需求，建成后将补齐温州南部货运码头短板，结束龙港及周边县域货物出海需要中转的现状，降低本地企业物流成本，带动群众就业增收。
陈伟 摄
在温州港舥艚作业区施工现场，8艘施工船舶抢抓作业窗口开展港池疏浚，陆域综合楼施工有序推进。受今年天气影响，海上施工一度受阻，港池回淤量达到三四十万立方米。施工单位增派船只、机械设备，全力抢回工期。项目创新引入数字化智慧管控平台，无人机每日巡航巡检，依靠AI识别排查安全隐患，保障工程高效、安全推进。
温州港舥艚作业区一期工程全资单位施工管理负责人何坤强介绍：“目前在做的是港池的疏浚工作和引桥的灌注桩施工。陆域部分宕渣回填工作已经基本完成。在房建区域，办公楼的综合楼现在已经建到5层，即将结顶。”
陈伟 摄
据了解，该项目新建4个5000吨级货运泊位，配套建设码头平台、8.8公里进港航道、堆场与仓库，年设计吞吐量480万吨。长期以来，温州南部缺少成熟公共货运码头，本地货物都要转运外地港口出海，物流成本高、周转时间长。码头建成之后，龙港、苍南、平阳及闽北地区货物可就地装船出海，降低企业运输开支，带动临港产业发展，创造更多就业岗位，惠及沿线百姓。
来 源：潮新闻
通讯员 文志浩 陈伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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