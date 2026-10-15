潮新闻 2026-10-15 09:21:15

10月9日，位于浙江温州海洋经济发展示范区（以下简称“海经区”）的浙江怀远电器新生产基地项目现场施工如火如荼，项目主体结构已完成4层浇筑，正朝着明年初竣工投产的目标稳步推进。该项目正是海经区“数据得地”机制落地见效的生动缩影。近日，依托该机制，辖区一批优质制造业项目快速落地、提速建设，企业扩产升级的诉求得到高效响应，区域产业高质量发展动能持续积蓄。

10月9日，位于浙江温州海洋经济发展示范区（以下简称“海经区”）的浙江怀远电器新生产基地项目现场施工如火如荼，项目主体结构已完成4层浇筑，正朝着明年初竣工投产的目标稳步推进。该项目正是海经区“数据得地”机制落地见效的生动缩影。近日，依托该机制，辖区一批优质制造业项目快速落地、提速建设，企业扩产升级的诉求得到高效响应，区域产业高质量发展动能持续积蓄。

浙江怀远电器新生产基地项目施工现场。受访企业供图

作为深化“亩均论英雄”改革的创新实践，温州海经区推行“数据得地”要素配置机制，彻底打破传统供地模式的壁垒，以数据为标尺精准匹配土地资源，持续释放改革红利。今年以来，全区累计通过该机制完成产业供地704.2亩，49家企业的优质项目用地诉求得到快速响应，众多成长型企业成功突破产能瓶颈、破解用地难题，驶入提质扩容的发展快车道。

土地是产业发展的核心要素，更是企业转型升级的关键载体。以怀远电器为例，该高新技术企业深耕海经区十余年，专注35kV及以下输变电设备的研发、生产与服务。随着行业市场持续扩容，企业订单量稳步增长，但原有厂房空间不足、厂区内部道路狭窄、大型货车周转不畅等问题日益突出，出货效率受限，成长“天花板”逐步显现，扩建新厂区成为企业最迫切的发展诉求。

“‘数据得地’机制给我们吃下了定心丸。”怀远电器相关负责人表示，区别于传统供地模式，该机制以企业亩均税收、研发投入、发展潜力等硬核数据为评审依据。凭借长期稳健的经营效益与持续的创新投入，企业顺利通过综合量化评审，成功拿下10亩产业用地，新项目总投资达0.56亿元。同时，海经区资规等部门全程靠前服务，提前介入开展设计方案预审、施工图审查等前期工作，通过多审批环节并联推进、流程再造提速，实现项目“拿地即开工”。目前项目建设进度稳步推进，预计2027年初即可竣工验收、投产增效。

温州阿泰科机械科技有限公司生产车间。受访企业供图

同样受益的，还有温州阿泰科机械科技有限公司。作为球阀球体与阀座制造领域的科技型专精企业，阿泰科机械亟需通过扩产升级释放产能、抢占市场。依托海经区数字化供地机制，企业凭借优质产业指标顺利摘得30亩产业用地，落地总投资1.62亿元的扩产项目。在专属对接服务、全流程代办审批的保障下，项目各建筑单体严格按时间节点高效推进，预计2026年12月竣工投产。项目投产后，企业员工规模将增至300人，核心产能将实现大幅跃升，市场核心竞争力持续增强。

“拿地全程省心又高效，海经区给我们安排了专属对接人，不用企业来回跑腿，扫码提交数据就能代办申报，极大节省了时间和人力成本。”阿泰科机械相关负责人坦言，海经区全周期、精细化的配套服务，让企业集中精力深耕项目建设和生产经营。

据了解，海经区“数据得地”机制严格遵循“公开公正、数据客观、指标量化、企业无感”原则，聚焦新质生产力培育目标，构建起多维度量化评价体系。机制将固定资产投资强度、亩均税收、单位能耗、研发强度等核心发展指标纳入综合评审，全程以数据说话、凭数据决策、按评分择优供地，真正实现土地资源精准匹配优质制造业项目。

下一步，温州海经区将持续深化“数据得地”机制创新，迭代优化评审指标体系，不断提升项目落地全流程服务效能，让土地要素持续向优质企业、优势产业集聚，全力助推海洋经济高质量发展。

来 源：潮新闻

原标题： 解决发展空间难题 温州海经区“数据得地”赋能企业成长

记者 王艳琼 通讯员 王翼翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com