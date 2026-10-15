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温州的“秋日限定”，别错过！

温州发布 2026-10-15 09:21:11
秋风拂过，温州街头的黄山栾树迎来“高光时刻”，满树碎金与红果缀枝交织成斑斓秋景。市民漫步街巷，便可与温州的秋日浪漫不期而遇。

秋风拂过，温州街头的黄山栾树迎来“高光时刻”，满树碎金与红果缀枝交织成斑斓秋景。市民漫步街巷，便可与温州的秋日浪漫不期而遇。

鹿城区

观赏点：广化桥路

观赏点：新城大道

观赏点：锦绣路

观赏点：马鞍池公园

观赏点：九山公园

观赏点：杨府山公园

龙湾区

观赏点：龙湾附二医水埠路、金福路

乐清市

观赏点：乐清市时代广场周围

瑞安市

观赏点：瑞安市锦湖街道第一桥路沿线

永嘉县

观赏点：永嘉县岩头镇溪山大街

文成县

观赏点：文成县伯温路

平阳县

观赏点：平阳县昆阳镇会文路

泰顺县

观赏点：泰顺县文祥湖公园、金湖广场、文祥大道

苍南县

观赏点：苍南县春晖路、同安路、渎浦路

龙港市

观赏点：龙港市彩虹大道和港耀路

来　源：温州发布

原标题： 温州的“秋日限定”，别错过！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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