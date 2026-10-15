温州的“秋日限定”，别错过！
温州发布 2026-10-15 09:21:11
秋风拂过，温州街头的黄山栾树迎来“高光时刻”，满树碎金与红果缀枝交织成斑斓秋景。市民漫步街巷，便可与温州的秋日浪漫不期而遇。
秋风拂过，温州街头的黄山栾树迎来“高光时刻”，满树碎金与红果缀枝交织成斑斓秋景。市民漫步街巷，便可与温州的秋日浪漫不期而遇。
鹿城区
观赏点：广化桥路
观赏点：新城大道
观赏点：锦绣路
观赏点：马鞍池公园
观赏点：九山公园
观赏点：杨府山公园
龙湾区
观赏点：龙湾附二医水埠路、金福路
乐清市
观赏点：乐清市时代广场周围
瑞安市
观赏点：瑞安市锦湖街道第一桥路沿线
永嘉县
观赏点：永嘉县岩头镇溪山大街
文成县
观赏点：文成县伯温路
平阳县
观赏点：平阳县昆阳镇会文路
泰顺县
观赏点：泰顺县文祥湖公园、金湖广场、文祥大道
苍南县
观赏点：苍南县春晖路、同安路、渎浦路
龙港市
观赏点：龙港市彩虹大道和港耀路
来 源：温州发布
原标题： 温州的“秋日限定”，别错过！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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