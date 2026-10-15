温州发布 2026-10-15 09:21:11

秋风拂过，温州街头的黄山栾树迎来“高光时刻”，满树碎金与红果缀枝交织成斑斓秋景。市民漫步街巷，便可与温州的秋日浪漫不期而遇。

秋风拂过，温州街头的黄山栾树迎来“高光时刻”，满树碎金与红果缀枝交织成斑斓秋景。市民漫步街巷，便可与温州的秋日浪漫不期而遇。 鹿城区 观赏点：广化桥路 观赏点：新城大道 观赏点：锦绣路 观赏点：马鞍池公园 观赏点：九山公园 观赏点：杨府山公园 龙湾区 观赏点：龙湾附二医水埠路、金福路 乐清市 观赏点：乐清市时代广场周围 瑞安市 观赏点：瑞安市锦湖街道第一桥路沿线 永嘉县 观赏点：永嘉县岩头镇溪山大街 文成县 观赏点：文成县伯温路 平阳县 观赏点：平阳县昆阳镇会文路 泰顺县 观赏点：泰顺县文祥湖公园、金湖广场、文祥大道 苍南县 观赏点：苍南县春晖路、同安路、渎浦路 龙港市 观赏点：龙港市彩虹大道和港耀路 来 源：温州发布 原标题： 温州的“秋日限定”，别错过！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com