为遇险者托起生的希望 瑞安见义勇为新居民获中央政法委表彰

浙江日报 2026-10-15 09:21:00

近日，中央政法委发布2026年第三季度见义勇为勇士榜。来自浙江的瑞安市泰禾箱包配件有限公司员工马小华、衢州市柯城区吾悦广场全善福粥店店主张裕和开化县池淮镇白渡村居民胡志良等3人上榜。

今年，“巴威”“白海豚”“沙德尔”三个台风先后登陆浙江。一次次风雨过境，不仅检验了全省监测预警能力与防御救灾体系，也让我们看到了那些逆行的身影。

近日，中央政法委发布2026年第三季度见义勇为勇士榜。来自浙江的瑞安市泰禾箱包配件有限公司员工马小华、衢州市柯城区吾悦广场全善福粥店店主张裕和开化县池淮镇白渡村居民胡志良等3人上榜。

马小华。图源瑞安市融媒体中心

其中，马小华、张裕的见义勇为事迹就发生在防台防汛期间。

7月，瑞安遭遇连日暴雨，马屿镇青云谷景区的水潭水位暴涨。有一家人在潭边游玩时，4岁的孩子不慎落水。父母情急之下双双跳水施救，被湍急的水流卷向深水区。马小华听见呼救声，立即跳入水中，奋力将夫妻二人托举上岸。得知孩子仍在水中，体力已严重透支的马小华再次潜入浑浊水底反复搜寻，最终将孩子救上岸。

获救后，一家人拉着横幅四处寻找，才找到马小华。其实，这不是马小华第一次救人。之前，他在温州瓯海区梧田街道救过两名落水儿童；在贵州老家，他先后从河里救起过10多人。

每年入汛，浙江的山塘水库、溪流河谷水位上涨，暗流、漩涡、深水潭等都是看不见的陷阱。马小华的那一跃，抢在专业救援到达前最关键的几分钟，为遇险的人托起了生的希望。

汛期的危险，不只在水里。张裕遇上的，是暴雨天气引发的次生事故。

6月30日凌晨，衢州突降暴雨，路面湿滑，能见度低。三江隧道出入口处，一辆汽车失控撞到路边，车头严重变形，副驾驶位置很快出现火苗，火势快速蔓延。刚送完餐返程的张裕路过现场，立刻拨打报警电话，并随即开展救援——他不顾浓烟与烧灼，将被困的驾驶员拉了出来。

6月的开化闷热异常。一天晚上8时多，买农具回家的胡志良发现邻居家厨房冒出浓烟，有2名老人在二楼休息。他冲进屋子，直奔二楼叫醒老人紧急撤离。明知自己有心脏病，他仍拎起水桶往返取水，顶着高温浓烟压制火势。高强度救火使他体力严重透支，加上持续吸入浓烟等影响，胡志良回家后胸闷咳喘、身体不适，次日不幸离世。

他们都在危险来临那一刻，本能地做出了同一个选择——冲到最前面。

这些年，浙江持续提升台风洪涝灾害科学防控能力，从风险研判到转移避险，从数字赋能到实战演练，努力把损失降到最低程度。

但制度再精密，也有覆盖不到的角落。当一个孩子突然落水、一辆车瞬间起火、一户人家厨房冒烟的时候，可能真正决定生死的，是旁边那个人愿不愿意站出来。

这就是“平凡英雄”的分量。

浙江是洪涝台旱灾害多发易发重发的省份之一。多年与台风打交道，群众对危险有天然的警觉，也在风雨中凝结出守望相助的集体力量。

每逢汛期，基层干部连夜转移群众，志愿者在积水路段疏导交通，渔民回港避风后又驾船出海救人……这些画面，年复一年上演。无数普通人的自发行动，把防灾关口前移，让救援响应提前，构成了防汛防台的坚实基础。

即便汛期结束，但刻在普通人骨子里的善良与担当，不会“退潮”。从见义勇为的个体善举，到见险而动的群体自觉，你帮我一把，我拉你一下，一个个平凡的身影站在一起，就筑成了冲不垮的堤坝。这是最深厚的防汛密码。

来 源：浙江日报

原标题： 浙江三人获中央政法委表彰 平凡的身影筑成冲不垮的堤坝

记者 钱祎

本文转自：温州新闻网 66wz.com