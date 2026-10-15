如何从”温州好制造”到”温州好消费” 一份提案点亮温州消费”三新”赛道

温州晚报 2026-10-15 09:18:04

逛完雁荡山坐直升机直达洞头，在家半小时收到生鲜好物，海外温商线上一键下单本土鞋服……如今，温州各式各样的新潮消费场景正悄然落地生根。这一系列变化的背后，与民进市委会提交的《关于聚焦“三新”消费赛道打造温州经济增长新引擎的提案》息息相关。

温州网讯 逛完雁荡山坐直升机直达洞头，在家半小时收到生鲜好物，海外温商线上一键下单本土鞋服……如今，温州各式各样的新潮消费场景正悄然落地生根。这一系列变化的背后，与民进市委会提交的《关于聚焦“三新”消费赛道打造温州经济增长新引擎的提案》息息相关。

环雁荡山低空游览小航线首飞升空 梁琳 摄

作为深耕温州鞋业三十余年的实业从业者，市政协委员黄庆谊常年奔走在工厂、商圈与海外市场。2025年，温州入选全国消费“三新”试点城市，手握3亿元中央专项资金扶持。如何让“温州好制造”匹配“温州好消费”？黄庆谊结合深度企业座谈、跨城市实地调研，牵头撰写了这份提案，立足业态、模式、场景三大维度给出系统化建议对策。

痛点

好产品“藏在深闺”

消费场景“留不住人”

提案的出发点，是黄庆谊在一线走访中感受到的发展课题。

在黄庆谊看来，温州制造业根基深厚，消费本该是产业延伸的最大增量，只有打通从工厂到消费端的全链条，培育多元新潮消费场景，破解好产品藏在深闺、消费场景留不住人的痛点，才能把“温州好货”转化为城市经济增长的持久动力，这也是他提笔撰写这份提案的初心。

在新业态培育上，提案建议着力培育本土头部电商平台，引导直播、跨境电商发展，用好260万海外温商的全球渠道资源。提案提出打造浙南即时零售总部基地，吸引美团闪电仓、京东小时购设立区域运营中心，对首设智能前置仓给予最高500万元补贴；建设“跨境直播保税仓+品牌孵化中心”，创新“外交官+温商”直播模式；还提出争创国家低空消费创新示范区。

在模式融合方面，提案建议打通生产端与消费端之间的“堵点”，推动制造与消费深度融合；打造“智慧社区生活港”，引入国际高端便民业态，集成无人零售、共享办公、托育驿站、冷链配送等功能，打造“一刻钟品质生活圈”全国标杆。

在新场景打造方面，提案提出要多布局沉浸式、科技化消费内容，推动赛事、文旅、购物之间的联动。

破题

从纸面到桌面

多部门联动落实

该提案提交后，被列为市政协重点提案，由温州市人民政府副市长陈宽领办，温州市商务局、市交通运输局、市文广旅局、市体育局、鹿城区政府等部门多次与提案单位沟通对接、专题研讨。这份提案将一线调研中听到的企业心声和行业痛点，与政府既有的工作方向精准对接，为相关部门提供了更具针对性的着力点。

消费“三新”试点工作的推进，离不开市委市政府长期的系统谋划和各部门的持续发力。市商务局深化“直播+平台+跨境电商+海外仓”机制，温州成为全国第三个阿里速卖通9610无票免税政策试点地区，188家本土企业完成备案。鹿城区建设57个生活圈覆盖全部社区，数量稳居全省第一。山姆会员商店、盒马鲜生、美团小象超市扎根城区，市民下班随手线上下单，新鲜食材半小时送达家中。“智慧社区生活港”让老小区、新楼盘的居民在家门口就能一站式解决生活所需。市文广旅局在雁荡山开通直升机观光航线，升级灵峰夜游，打造“活态剧场”；市交通运输局在泰顺、文成等地拓展“低空+文旅”体验；市体育局推进体育赛事进商圈、进景区，“浙BA”联赛期间各大商圈同步发放观赛消费券。

今年8月，市商务局印发首批45个试点项目名单，温州低空经济科创园——沉浸式低空研学赛事融合体验项目、江心屿“未来诗境”智慧文旅提升工程、温州园博园、山根艺术小村等项目入选，为后续场景创新提供了更多可能。

远景

从“卖产品”到“卖体验”

消费新生态渐成

一系列举措落地后，变化正在发生。2026年上半年，全市社会消费品零售总额2565.3亿元，同比增长1.7%。各相关部门同步铺开长远规划，持续深挖“三新”消费潜力，让新业态长久扎根温州。

产业融合层面，持续推进“中国时尚产业之都”建设，丰富时尚工业旅游线路，办好国际时尚节等活动。依托“侨立方”线上服务平台、新增海外华侨仓，吸引全球温商回乡消费、投资，把庞大侨商资源转化为城市消费增量。全域推广一刻钟便民生活圈建设经验，打造“智慧社区生活港”标杆。

特色场景持续迭代，鹿城区滨江街道未来消费创新谷加速建设，一批“AI+”前沿场景即将和市民见面；苍南近海低空运输、龙湾机场空中通勤航线纳入试点，未来市民有望搭乘直升机往返机场与城区；推进体育综合体建设，加快乐事体育产业园、拓高乐体育综合体等项目建设，支持球多多市集升级体育消费业态，打造集健身、娱乐、零售、餐饮于一体的复合型消费空间。

政策扶持持续加码，市级“三新”试点专项资金首批补助7月底全部拨付到位；推出《温州市消费新业态新模式新场景试点项目及资金管理办法》，入选试点的项目将获得强有力的资金支持，单个项目、单个企业最高补助2000万元；美食经济、专业市场扶持配套政策陆续出台，全年计划举办400余场促消费主题活动，月月有市集、季季有节庆，持续聚拢城市人气。

“五年之后，我希望看到一个全新的、国际化的温州消费新格局。”黄庆谊说，“该表述为直接引语，建议核实是否为受访者原话。若为原话，保持原样；若为记者概括，建议改为“民生消费更普惠，产业消费更有附加值，城市场景更具吸引力”。让年轻人愿意来、留得住、愿意消费，让温州真正建成国际消费中心城市。”

来 源：温州晚报

原标题： 如何从”温州好制造”到”温州好消费” 一份提案点亮温州消费”三新”赛道

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com