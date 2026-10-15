温州都市报 2026-10-15 09:21:00

秋风起，蟹脚痒。金秋十月，温州人的“食蟹季”如约而至。浙江东日旗下温州市水产批发交易市场迎来大闸蟹销售旺季，江苏高淳、兴化及安徽等长江流域核心产区的大闸蟹持续批量到港，市场货源稳定、蟹品鲜活，批发价较2025年同期整体回落，呈现“丰产上市、量增价稳”的态势。

温州网讯 “母的45一斤，公的25一斤。”昨天，在市区一市场，一名商贩正向前来询价的顾客推介大闸蟹，摊位前，市民围拢，问价、挑蟹、装袋，好不热闹。

秋风起，蟹脚痒。金秋十月，温州人的“食蟹季”如约而至。浙江东日旗下温州市水产批发交易市场迎来大闸蟹销售旺季，江苏高淳、兴化及安徽等长江流域核心产区的大闸蟹持续批量到港，市场货源稳定、蟹品鲜活，批发价较2025年同期整体回落，呈现“丰产上市、量增价稳”的态势。

“今年蟹多，价格自然就下来了。”市场工作人员介绍，今年大闸蟹增产以中小规格为主，直接带动了批发交易均价下行。以江苏兴化产区为例，公蟹2.5两规格批发均价52元/公斤、3两60元/公斤、3.5两64元/公斤、4两70元/公斤、4.5两78元/公斤、5两90元/公斤，中小规格同比下浮8%～15%；母蟹方面，2两规格84元/公斤、2.5两90元/公斤、3两116元/公斤、4两150元/公斤，其中4两高端母蟹同比下降约20%，2.5两、3两规格价格基本持平，2两规格则上涨约15%，不同规格之间的价差明显分化。

市场数据显示，近期大闸蟹日均销量约1500多公斤，3两、3.5两母蟹是交易主力。业内人士透露，约10天后公蟹将集中上市，11月1日至20日进入全年最佳赏味期，届时大规格公蟹的交易热度预计明显攀升。而随着大闸蟹集中上市，价格还有望继续下探，市民的“吃蟹自由”将更容易实现。

蟹价为何今年格外亲民？市场人士分析，一方面，高淳、兴化、松江等主产区今年推广稀放养殖、立体增氧、精准投喂的生态养殖模式，蟹的规格和品质更有保障；另一方面，今年夏季极端高温天数少于去年，塘口水温稳定，大闸蟹成活率显著提高，产量上来了，价格自然就稳了。

旺季期间，温州市水产批发交易市场将持续发挥农产品流通平台作用，紧盯年末节庆消费节点，统筹抓好货源组织、质量安全和应急保供，以稳定的供应、合理的价格和优质的服务，守护市民舌尖上的鲜味，进一步擦亮浙江东日民生保供品牌形象。

来 源：温州都市报

原标题： 大闸蟹丰产上市，价格亲民！价格有望继续下探，市民的“吃蟹自由”将更容易实现

记者 蔡挺 通讯员 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com