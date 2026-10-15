温州体育场馆持续提升多元体验 全民健身催生“体育+”综合体

温州日报 2026-10-15 09:21:16

从瓯江之畔到城市街巷，从闲置地块到活力赛场，我市正掀起一场体育空间的“蝶变革命”，织密“15分钟健身圈”的同时，也走出一条“体育+”融合发展之路。

主城区西面一新开放的体育综合体。 蒋文广 摄

温州网讯 乐事体育产业园对外开放、桃花岛体育休闲综合体等启动招商、多处桥下空间变身运动乐园……从瓯江之畔到城市街巷，从闲置地块到活力赛场，我市正掀起一场体育空间的“蝶变革命”，织密“15分钟健身圈”的同时，也走出一条“体育+”融合发展之路。

闲置地变身活力场

体育综合体多点开花

傍晚时分，在温州大道与楠溪江路交会处的乐事体育产业园内，球友们挥汗如雨，掌声呐喊声不断。据悉，这处新近投用的体育产业园规模不小，总占地面积达60余亩。不仅建有网球、U型滑板、匹克球、羽毛球及篮球等场馆，还配套了近300个停车位、换电站，以及超2000平方米的服务用房，计划引入运动康复、餐饮零售等多元商业业态，满足市民一站式消费需求。

在鹿城西部，黄龙体育公园将闲置垃圾分类点改造为集羽毛球馆、游泳馆、健身房等于一体的综合场馆，并布局有体育主题商业配套；正在建设的西部时尚城咔鹿里？时尚运动中心，将以2.8万平方米体量打造“运动+商贸+社交”消费新标杆，为产城融合注入体育活力；集新未来社区南面，三锐体育公园集网球场、羽毛球场、匹克球场、游泳池、健身房等于一体，已于近日开业。

位于瓯海中心区的瓯海秀屿滨水体育公园以10.15万平方米的规模，成为全省唯一获“十四五”中央预算内投资的全民健身项目，设有球场、儿童活动场、智能健身步道、轮滑广场、飞盘基地、老年活动广场等全龄友好型配套设施，并与瓯海奥体中心、龙舟运动中心等实现有效串联。另外，区域内总投资5亿元的“拓高乐”体育娱乐综合体正在加快建设，将打造成融合竞技互动、主题餐饮与数字娱乐于一体的温州文体娱乐新地标。

面对日益增长且多元化的健身需求，桥下空间、闲置地块等城市“边角料”不断被激活。如金丽温高速娄桥高架桥下空间曾杂乱不堪，通过引入社会资本，打造成占地2万平方米的活力空间。另外，龙湾区埭头村，昔日的工业铁皮棚原址上建起了全民健身中心，由闲置地更新而来的瓯动·九山网球场等体育空间精准嵌入居民生活区，让老百姓的健身需求在家门口得到满足。

数据显示，截至去年，全市共有体育场地约3.72万个，场地总面积3409万平方米，人均体育场地面积增至3.47平方米。温州人的“运动圈”还在持续扩大，一张覆盖全市的立体健身网逐渐浮现，“15分钟健身圈”正从蓝图变为现实。

从空间盘活到业态创新

催生“体育+”多元模式

近年来，我市深入推进“体育强市”建设，将体育设施建设纳入城市规划，鼓励利用边角地、闲置地、桥下空间等建设体育场地，在“十四五”期间，国企平台就打造了14处这样的体育精品空间，成为百姓“15分钟健身圈”的有力补充。不仅如此，我市还积极引入市场机制与专业力量参与专业赛事的举办与大型场馆的社会运营。以温州奥体中心为例，通过国企专业化运营，在2025年实现了公益与市场的平衡；多处体育产业园引入乐事、三锐等专业体育运营机构，实现建设、运营、服务全链条。政府逐渐从“主办者”转变为“引导者”和“服务者”，通过搭建平台、制定标准、购买服务，极大地激发了经营主体、社会组织乃至每一位市民的参与热情。

如今随着全民健身理念深入人心，市民运动需求逐渐从“单一健身”向“多元体验”升级，传统零散场地已难以满足专业化、一站式运动需求，体育+商业、体育+旅游、体育+教育、体育+医疗等多元模式融合发展，逐渐成为拉动内需的新增长极。就在近日，市城发集团所属体投集团运营的桃花岛体育休闲综合体、体育公园桃花岛体育赛事观影基地、城西体育中心、洪殿体育中心等多处场地，发布招商信息。招商业态不仅包含羽毛球、网球、攀岩、舞蹈、击剑、儿童体适能等，还涵盖咖啡、茶饮、烘焙、餐饮、运动康复、体育教培等多元业态。

不过，面对体育综合体的蓬勃发展，有业内人士指出，体育场馆快速增长难免带来同质化竞争的挑战，各项目应立足自身区位、资源优势，推动“体育+”深度融合，避免千馆一面。通过优化设施布局、提升服务品质、培育赛事IP，让体育空间成为链接社会资源、激发城市消费活力的有效接口。

来 源：温州日报

原标题： 我市体育场馆持续提升多元体验 全民健身催生“体育+”综合体

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com