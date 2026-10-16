温州践行“四个宁可”理念迎战“三台两汛”纪实

温州日报 2026-10-16 08:26:58

温州全市上下深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，闻风而动、众志成城，坚决守住“不死人、少伤人、少损失”的底线，于狂澜中巍然筑起一道人民至上、生命至上的钢铁防线。

8月26日，台风“沙德尔”登陆前夕，乐清市钟前水库开闸放水腾库容。蔡宽元 摄

温州网讯 2026年夏天，对温州这座近千万人口的城市而言，注定刻骨铭心。

不到50天，“巴威”“白海豚”“沙德尔”三个强台风接连正面登陆；其间，两次超强降雨又接踵而至。

间隔之短、落点之密、风雨之大，均前所未有，构成我国气象观测史上极为罕见的“三强台风、两强降雨”复合型极端天气。

风雨浪潮，从海上压过来，从天上倒下来，更从江里顶回来。三个台风“复制粘贴”，其轨迹有惊人的相似性：都在西北太平洋远洋生成，一路西行直扑东海，最终在温台交界处“上岸”。

7月11日半夜前后，9号台风“巴威”强势压境，长时间维持超强台风级，在温州乐清沿海二次登陆时中心最大风力达13级，裹挟风雨席卷温州。

不到一个月时间，13号台风“白海豚”几乎复刻了同样的路径，又在乐清沿海二次登陆，之后骤然由北向南，32年来首次穿过温州主城区，贯穿温州9个县（市、区）。

短短15天后，18号台风“沙德尔”二次登陆温州龙湾沿海，随后依次穿过瑞安、平阳、苍南、泰顺等地，成为50天里第三个以12级及以上强度登陆温州的台风，历史罕见。

台风的考验一次接着一次，强降雨又紧随其后。受东风波影响，8月22日起温州遭遇连续强降雨，多地暴雨预警接连拉响，中小河流洪水、山洪和地质灾害风险层层叠加。

9月1日至2日，温州再遭特大暴雨，全市48小时面雨量268毫米，创近17年之最；苍南县24小时面雨量320毫米，突破历史极值。

气象专家分析，此次极为罕见的天气现象是因异常偏强偏北的副热带高压所致，引导台风西行直奔东海。温州以东洋面无大型岛屿屏障，台风得以保持结构完整，以“一手台风”正面登陆，强度损耗小、破坏力大。近千万人口的温州，全域面临狂风暴雨的严峻考验。

是考场，更是战场。

习近平总书记“四个宁可”的谆谆教诲，省委“从最坏处着眼，做到顶格防御，打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”“思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大”等工作要求，贯穿这一场场大战大考。

温州全市上下深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，闻风而动、众志成城，坚决守住“不死人、少伤人、少损失”的底线，于狂澜中巍然筑起一道人民至上、生命至上的钢铁防线。

大调度

——一座城市的战时总动员

7月10日，温州，晴。

在市防汛抗台指挥部的屏幕上，一团巨大的白色云系正在旋转。卫星云图每一小时刷新一次，那团云系就逼近一分。

9号台风“巴威”来势汹汹，云系直径超1500公里。几天前，它刚在东海完成强度四连跳：从热带风暴到超强台风，只用了36个小时，鼎盛时期中心风力长时间维持在17级以上。

气象部门预计，“巴威”致灾风险极高，整个温州都在它的打击面内。

“宁可十防九空，也不能万一失防；宁可事前听骂声，不可事后听哭声；宁可信其来，不可信其无；宁可信其重，不可信其轻。”

早在2004年，时任浙江省委书记习近平在应对强台风“云娜”时明确指出：与其说“抗”，不如说重点是“防”，不是抗台风就要站在风眼上，而是要在台风来临前把各项准备工作全部做足，确立“防在前、避为主、抢在后”全链条防御体系。

“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓。”省委书记王浩的指示要求，在市防指被一遍遍提起，清单化落实到每一个镇（街）、村（社）。

立足超强台风正面登陆的最不利局面，做好万全准备，是温州防御应对“巴威”的关键一招。

温州市坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实省委、省政府部署要求，早预判、早会商、早部署，以最充分的准备，在“巴威”面前筑起一道坚固防线。

从7月8日至10日，温州全市防台响应从四级逐级提到一级，每一步都踩在风雨之前。

在市防指，市委、市政府主要领导现场坐镇指挥，视频调度各县（市、区）防汛防台工作，与相关部门加密会商研判频次。气象、水利等部门连夜推演水库承载能力，AI预测模型在后台一刻不停地运行。

各类预警信息吹响“集结号”，通过电视、广播、新媒体、村社大喇叭、短信等多渠道滚动推送。宣传动员以“大白话”的形式，直达基层责任人、直达千家万户。一场全民动员、全域设防的攻坚战全面打响。

在基层，“全域清海”提前落实，19条水上客运航线停航，全市2929艘船舶在港避风，党员干部逐户核对转移名单、逐一排查地质灾害风险隐患，人员转移、水库河网调度、物资储备、前置应急救援队伍、媒体矩阵发布防灾避灾信息……各项工作清单化落实。

“巴威”成为1949年以来在7月份登陆浙江风力最强的台风。温州全市面雨量140.3毫米；沿海海面普遍出现10—13级大风。

温州以极限思维开展场景推演，针对乐清、永嘉等受到正面冲击、次生灾害风险突出区域，第一时间精准调度、倾斜力量，把台风造成的损失降到最低。

“巴威”刚走，太平洋深处的13号台风“白海豚”已经生成。“白海豚”台风路径反常规、超认知、无先例，是这次调度中最凶险的变量。

8月9日，“白海豚”二次登陆温州乐清。按主流预报，它将继续西行，穿过乐清、永嘉等北部地区后离开。然而，温州上空，约12公里高的200百帕层面，高压正在急剧增强。台风中心登陆后骤然由北向南，穿越温州主城区，这是32年来首次。

这次台风12级以上大风影响时长达30小时、最大达16级，最大3小时降雨量206毫米、超100年一遇。鹿城区的老旧房、朔门古港遗址公园就处在台风路径上。这里不仅有千年遗址本体，还有气膜展示馆，一旦被大风撕开口子，损失无法用金钱衡量。“这就好比公牛闯进瓷器铺，碰到的全是易碎品”“必须开展极端场景推演”……

在“白海豚”滞留温州境内惊心动魄的7.5个小时里，温州以变应变，上下联动打响防御战。

市防指的一道道指令，迅速下达到一线：扩面人员转移、加固设施、应急救援，寸步不能松。市领导连夜展开视频连线，从鹿城、瓯海、龙湾，到瑞安、平阳、文成、泰顺、苍南、龙港，第一时间点对点调度防台措施：“聚焦重点部位，做好周全准备”。

那一天，街道干部挨个上门排查，开展扩面人员转移。地处老城区的蒲鞋市街道，高龄老人多，累计转移的990人中，80岁以上高龄老人就有31人。基层干部与医护人员一起，把每位老人转移到安全的地方。

那一天，朔门古港“保卫战”打响。管理人员白天给周达观展览馆做二次加固，夜里到古港遗址坑检查水泵运行，重新拧实每一颗螺丝，加固每一扇门。电力部门、排水公司派出备用设备，随时准备救急。

那一天，市防指通宵达旦，打赢了又一场硬仗。

然而，风雨的考验仍在继续。“8·22”强降雨、“沙德尔”台风接踵而至、风险叠加。

8月22日至25日，温州接连遭遇强降雨，全市72小时面雨量88.4毫米，其中平阳怀溪镇达236.1毫米，为全市乡镇最大值，最大站点平阳岭坑（水文站）达296.5毫米。连续强降雨，让原本趋于饱和的山体“雪上加霜”。

一波未平一波又起。此时的太平洋上，18号台风“沙德尔”正逼近温州。

8月28日9时，“沙德尔”二次登陆温州。其危险不在雨量本身，而在风险因素叠加的时机——赶在农历天文大潮登陆，瓯江、飞云江、鳌江三大江流域同时承压，江心屿站潮位蓝色预警，永嘉县云岭九龙山实测最大风速16级，风、雨、浪、潮“四碰头”。

把风险隐患排查管控到位，把人员转移到位，温州连续作战。

紧扣“八张风险清单”，全市全域行动，重点聚焦小流域山洪、地质灾害风险防范区、切坡建房、道路开挖、建房扰动边坡、低洼易涝点、地下空间、海塘旱闸道口、在建工程、老旧房屋等关键部位，开展地毯式排查；水库山塘调度，坚持“早动、快动、小动”，关键时刻甚至抢抓时间变“小动”为“大动”，做到预泄腾库、预排河网、预降水位，真正把风险隐患消除在萌芽阶段。

8月28日16时，“沙德尔”台风移出温州、离开浙江。云开雾散了两天时间，新一轮风雨再次紧逼，警报接连拉响。9月1日上午开始，更迅猛的强降雨砸向温州。这座城市第一次因为降雨启动最高级别的防汛应急响应。

“9·1”特大暴雨“列车效应”暴雨倾盆，南移北上飘忽不定，两天时间里，全市降雨区域高度集中，250毫米以上强降雨主要集中在温州中南部。苍南单日面雨量打破超强台风“桑美”历史极值，瑞安面雨量仅次于“海棠”台风。温州全市降雨超过400毫米的乡镇有38个，超过300毫米的乡镇有89个，覆盖全市三分之二以上。

此次特大暴雨是一场突如其来的“遭遇战”，从强降雨云团生成到极端暴雨倾斜而下，留给防御部署的时间窗口极为有限，且降雨区与前期台风影响高度重叠，水库堤坝安全和地质灾害、城市内涝等次生灾害风险急剧加大。

以极限思维应对极端天气，温州全域闻令而动、全员作战、极限设防。

人的安全始终是第一位。市县乡三级联动抓人员转移，在9月1日第一时间转移风险区域9.95万人基础上，9月2日一早又冒着风雨果断迅速扩面转移11.39万人，实现“应转尽转、不漏一人”。

短时间经历三次强台风、两次强降雨，哪怕多一滴水，都有可能是“压垮骆驼的最后一根稻草”。

9月1日深夜，苍南，暴雨如注，山体汇流汹涌灌入桥墩水库。监测屏幕上，水库水位线的数值，达到59.06米。

这个数字，已超过历史最高的58.92米。防洪高水位是61.05米，还有两米“理论上的余量”。

对8133万立方米库容的土石坝来说，溃坝的风险将直接影响下游苍南县数十万人。

与此同时，水库下游的小流域洪水陡涨，潮水顶托，使得苍南县城和横阳支江的水位一寸寸逼近堤防警戒线。

市防指灯火通明，科学精准调度成为一项重大考验，必须要像“走钢丝”一般精细。

为了寻找最优解，市防指下发市级《调度建议函》，动态调整、适时优化下泄流量。气象滚动加密预报，持续更新库区降雨强度、累计雨量、未来雨势。

这一夜，桥墩水库先后13次调整流量。下泄流量从最初200立方米/秒，逐步提升至350立方米/秒，最大增至500立方米/秒。

桥墩水库这一关，坝在，城在，人在。

“三台两汛”期间，温州房屋倒塌、地质灾害险情时有发生。所幸的是，温州全市成功避免2997人可能因灾伤亡。

仅“9·1”特大暴雨，造成温州直接经济损失约42.75亿元，全市受灾人口近75万人，无人员死亡或失联。

温州的防汛防台实践再次验证，在极端天气频发、灾害风险叠加的背景下，牢固树立和践行正确政绩观，坚持人民至上、生命至上，是打赢防汛防台硬仗的根本保证。

大转移

——与台风赛跑的生命竞速

320.3万人次。

这是温州今年在“三台两汛”大战大考中，累计转移危险区域人员的总数。其中，“不放心不托底”的、风险隐患区域的扩面转移就有276.3万人次。

每一个数字，都是对生命最庄重的承诺。它们见证着顶格防御的担当，承载着以万全准备应对万一风险的坚守，也写就了用最大努力守护万家平安的温州答卷。

“要进一步提高思想认识，树牢极限思维、底线思维。”

“牢牢守住‘三条底线’，努力实现‘不死人、少伤人、少损失’目标。”

……

从中央到地方，一系列紧锣密鼓的部署背后，始终贯穿着一条主线：人民至上、生命至上。

多年饱受台风袭击的温州，再次亮出科学防台的“法宝”：三十六计，“走”为上策。

摸清转移对象、明晰转移方案、规范安置场所，每一个步骤环环相扣、层层压实，为人员转移下达铁令：应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。

但“走”绝非一走了之，而是要走得准、走得快、走得稳。于是，一套闭环高效、步骤清晰、协调有力的指挥体系全速运转，在基层一线成为与风雨抢时间的“大作战”。

“快转”，是对生命的敬畏。

“还好听指挥撤得快，不然连命都没了！”青文高速1标段60名施工人员，转移到文成县玉壶小学安置点后，依然满脸后怕。

9月2日14时10分，文成县玉壶镇东樟村突发山洪，施工工地40间活动板房像纸盒一样被撕开。万幸的是，所有施工人员一个不少全部提前撤出。

这得益于前一天晚上，市交通运输局紧急部署——全市62个在建交通工程项目全部停工，包保责任人、吹哨人15分钟内到达一线，帮助工人们完成快速有序转移。

类似的案例，还发生在平阳县山门镇旺源村。受“8·22”暴雨影响，平阳县普降大到暴雨。8月24日18时许，天色已暗，镇村干部在不放心区域“回头看”巡查中发现，山坡上一排砖木结构的老房，屋后一处涵洞被淤泥堵死，积水漫上路面。

“屋后边坡在持续强降雨威胁下随时可能崩塌，多待一分钟就多一分危险。”山门镇指挥部接报后立即会商研判，果断下达扩面转移指令。仅两个小时后，轰隆一声闷响，山体发生滑坡，8间2层砖木结构房屋全部倒塌。

事后，村民郑书军望着自家坍塌的房子，后怕不已：“看着房子塌了很心疼，但幸好转移了，感谢村镇干部，不然……”

苍南县霞关镇作为浙江最南端的滨海小镇，“巴威”来袭之时，一半村居位于迎风面，一部分地势低洼易受风雨威胁。

7月10日，120辆中巴车一辆接一辆驶入村庄。9时，海滨东路沿街商户做好撤离前的防范措施。10时许，霞关民兵队支援瑶洞村开展人员转移。19时，霞关镇完成一万余人转移任务，在台风抵达前，“抢”出一条生命通道。

霞关镇干部赵蓓蕾，前一天夜里10点接到转移任务，只睡了两个小时就投入转移工作。面对记者镜头时，她显得有些不好意思，连连摆手表示“这样太像作秀了，你还是不要拍我了”。

冲锋在前、风雨逆行，不怕吃苦怕“作秀”，那些看似不惜代价的靠前发力，都是为了防住“万一”。

“暖留”，是对温情的珍视。

“祝你生日快乐……”“白海豚”台风逼近，鹿城区七都街道山水智创中心避灾安置点内，有一群人在烛光里围在蛋糕旁拍手合唱。

七都街道党工委委员金刚介绍，七都二桥建设工地等在建工程的200余名工人中，有16位避险群众的生日在8月8日前后。“他们常年为城市建设出力，我们想让他们感受到家的温暖。”

30岁的陈毅来自绍兴。他主动揽下切蛋糕的活儿，挨个为寿星们分切，“温州地如其名，真的令人感到温暖。”

夜幕落下，苍南大渔镇避灾点二楼灯火通明。行军床上，不少老人天南地北地聊着，其中就有30多人是主动拎着行李来的。

“沙德尔”台风登陆前，80岁的村民林开云挨家挨户把人员转移通知，送到同排房屋20家住户中。“门口十来米就是海塘，这种房子在台风天危险性大，只有我们平安，子女在外才安心。”一个人、几句话，林开云带动30多个邻居提前安顿进避灾安置点里。

8月28日上午，瓯海区一避灾安置点里就地开课，通过分享实现自我价值、分享“利他”之心，为避灾群众上了一堂没有课本、却直抵人心的特殊德育课。

留得住人的背后，是温馨管理、暖心服务和精神文化滋养，也是温州落实避灾安置点标准化建设要求，全面配齐“六个一”，确保建筑、消防、设施等硬件的绝对安全。

“慢回”，是对安全的恪守。

风雨渐歇，“何时归家”成为安置点内最急切的心声。但风险未彻底解除前的仓促返程，可能就会中了次生灾害的下怀。这座城市深知，撤离要有序，返回需审慎。

在鹿城区丰门街道鞋都三小避灾点，一场临时搭建的“零工集市”悄然开张。展板上密集的招聘海报，转移了工友们对风雨中难以返工的焦虑，也缓解了停工带来的生计隐忧。“干了十几年工地，没想到还能在避灾点里找到活干。”完成信息登记的四川工友老张笑着说。

风雨过后，安全排查的步履也没有停歇。洞头区霓屿街道长坑垄村干部陈松国因小儿麻痹症行动不便，仍执着地拄拐巡查海岸、劝离渔民。大长坑村干部们顶着“四碰头”的严峻形势，半小时一轮加密巡查水库下游，严防已转移村民返回。

在永嘉县巽宅镇巽宅村，村干部防台版的“三顾茅庐”，避免了灾难的发生。村干部陈仲达和驻村干部汤启士，为转移潘香莲一家八口，三天内三次登门，说尽“好话”“歹话”“狠话”，劝导他们撤离老旧房。“白海豚”登陆后的第二天上午，一家人惦记着家里的鸡鸭，想回去看看。村干部赶紧拦住：“台风刚过，还有风险，再等等，别急着回。”谁也没想到，当天下午，老屋塌了。“多亏你们叫我们出来，不然我们一家人就没了。”潘香莲紧握陈仲达的手，后怕与感激交织。

这份排查到底、严防死守的韧劲，确保风雨过后归家的道路，是一条真正平安的路。

一场场转移，不是政府部门的“独角戏”，而是干部与群众心往一处想、劲往一处使的“大合唱”，在双向奔赴中把人心拢在一起，筑起最温暖的避风港。

大较量

——见招拆招的全域作战

温州，历来是台风易登陆的城市。狂风，见惯了；连夜鏖战，也见惯了。可这一次“三台两汛”，考验的“算法”变了。三场台风前脚刚走，历史罕见的强降雨就紧压上来。

雨大，还不是最可怕的，真正让人后背发凉的，是“底水”已经满了——

短时间里，风、雨、浪、潮汇聚，山体土壤含水量全面饱和，像一块吸满水的海绵。此时，一道裂缝、一处坡脚失稳，就可能撕开山体，导致整片滑塌。

人，也在硬扛。连续作战一个多月，弦绷得太久，就怕会松劲。有乡镇干部说：“站着都能睡着。”

但风雨无情，越到最后，越要有人顶上去。可“顶上去”从来不是一句空话。

海上防台，要稳。

船回港，不等于船安全，必须做到“人上岸、不回流”。

从紧盯一艘艘回港渔船，到督促落实“五个全部”“三个无”管控要求；从落实码头长制度，到对在港避风船舶的锚固措施再检查、再确认……一系列部署要求，都指向同一个底线：风再横，也不能让一艘船漂出去。

“人员全部上岸！”舥艚中心渔港码头上，扩音器的声音压过风雨前的沉闷，一遍比一遍急。龙港市农业农村局海洋与渔业执法大队的队员们沿着堤坝来回巡逻，尽管渔船已全部归港避风，他们丝毫不敢松懈。每走过一艘船，就俯身拽一拽缆绳，确认绳结没有松脱、锚位没有偏移。

在洞头的渔港海岸线上，一支13人组成的船老大志愿巡逻队，成了渔港最接地气的守护人。这些摸了几十年海况的老船长，懂潮汐、知船性，哪片锚地抗风、哪根缆绳吃劲，心里比谁都清楚。全区495艘渔船闻令回港后，他们连夜巡查，帮着加固缆绳、调整锚位，默默守着港内的一船一桨、一湾平安。

山区防台，要严。

山体喝饱了水，裂缝、坡脚、山塘水库都是暗雷。水利、资规等部门和专家团队加强风险研判和会商分析，对地质灾害隐患点、山塘水库、山洪灾害村落等关键部位，一处一处系统分析、科学研判。

8月15日下午，地处瑞安西部山区的林川镇遭遇短时强暴雨，全镇1小时面雨量达67毫米。收到预警后，林川镇防指立即启动响应，迅速组织驻村干部兵分多路，奔赴预警村落，开展扩面巡查和人员转移。

“还好村干部过来帮我，不然我就被埋在里面了。”73岁的独居老人黄银钗说起那场泥石流，声音仍带着颤音。短短20分钟的“生死时差”，让她与死神擦肩而过。

雨越来越大，山路湿滑难行。巡查到黄银钗家时，村干部心里咯噔一下：这栋老旧砖木房紧靠山边，屋后的山体早已被雨水浸透，随时可能发生山体滑坡。没有半点犹豫，立刻搀扶老人往安置点赶。

16时50分，老人被安全转移到村避灾安置点。仅仅20分钟后，屋后山体轰然滑坡，浑浊的泥石流裹挟着石块、断木冲进屋内。正是这“抢早、抢快、抢在前”的20分钟，把老人从险境里硬生生拉了回来。

城市防台，要快。

综合研判城区防涝体系和高空设施，提前检修排水管网及排涝泵站，针对性做好易积水点位整治……一条条指令迅速下达，筑起城市防汛排涝安全屏障。

“9·1”暴雨大考，温州公用“排水橙”星夜集结，出动抢险队伍541支次、2229人次，完成111处积水点应急处置，并紧急驰援瑞安、苍南、平阳等地。温州园博园凭借提前布设的防护体系，实现了零内涝、零伤亡、零建筑物受损。

持续性暴雨下，瑞安城区内涝形势陡然升级。“龙吸水”抢险小组连夜奔赴鲍六闸口，投入抽水排涝作业。设备进场难、作业点位筛选难、潮位水情研判难……难题一个接一个，队员们紧盯水情变化，抢抓潮位回落的有利窗口，冒雨布设管线、抬运设备、接驳接口，在泥水里连续奋战40余个小时，硬是在最短时间内打通了排水主通道，有效缓解了塘下城区的排涝压力。

低洼地带防汛，要细。

水往低处走，险也往低处聚。低洼易涝点、下穿路段、地下空间、排水口、隧道……这些薄弱地段必须有人巡、有警示、有管制。

平阳县麻步镇地势低洼，不少村道在强降雨中首当其冲。9月4日凌晨5时，江北村一名待产孕妇突发羊水破裂，情况危急。可暴雨过后，村庄早已成了“水中孤岛”，最深处积水超一米，救护车根本开不进来。

麻步镇专职消防队的袁思串接到求助，立刻带队疾驰救援。通往村里的路最窄处不到三米，两侧都是停靠的受淹车辆和民房，消防车只能小心翼翼地涉水“擦”着往前挪，一路涉水疾驰到了孕妇家门口。

“坐上消防车那一刻，我悬着的心才落地。”孕妇的丈夫张开旭回忆道。最终，消防车蹚着深水与等候在外的救护车完成生命接力，产妇顺利生产。

水退了，天亮了，人平安了——这就是所有彻夜坚守的意义。

大决胜

——鏖战过后的更进一步

一场风雨，就是一面镜子。

它照出一座城市应急响应的水平，也照见了温州人骨子里的韧性与担当。

回过头看，打赢“三台两汛”硬仗的本领，绝非一日之功。

首先赢在抢先一步的科学决策。面对“9·1”特大暴雨，48小时内267.2毫米的区域性累计降雨、单站最高643.3毫米的极端极值，温州防汛应急响应在24小时内完成“四级跳”，“五停”管控果断落地，所有防御部署抢在强降雨主峰抵达前全部就位。

超前决策稳住阵脚，精准动态的调度，让每一分防御力量都用在了刀刃上。面对累计降水量全省领先、局部山区单点极值屡破纪录的严峻形势，温州依托逐小时更新、精细到乡镇的滚动预报，动态调整防御重心，实现“雨往哪里下，力量往哪里投”的科学调度。

雨势渐收，大考却未结束。城市的运转齿轮，在最短时间内重新咬合、加速。雨势尚未完全平息，温州各地抢险复工随即全面铺开：国网温州供电公司累计投入5623人次巡视抢修力量，集结1042名外援人员协同作战，全市130条停运线路快速恢复送电；交通网络在完成安全排查后迅速重启，杭温高铁等逐步恢复开行，温州机场有序复航，轨道交通、高速公路梯次解除管制、恢复常态。

历经“三台两汛”的连环考验，温州防汛防台的底气愈发坚定。

这份底气，来自习近平总书记的领航掌舵，来自党中央的坚强领导，来自省委、省政府果断决策、指导支持，来自温州市委、市政府的科学指挥、精准调度，来自全市上下全民参战、众志成城，广大干部群众心往一处想、拧成一股绳，始终锚定“决战决胜”不松劲。

“人民至上”四个字，是贯穿始终的核心。践行“一个目标、四个宁可”理念，本质上是对群众生命安全的高度负责——所有决策的出发点和落脚点，始终是护好每一个人的平安。

“顶格防御”的制胜法宝，在于对科学打法的坚决有力执行。人员转移做到“快转、暖留、慢回”，既争分夺秒不落一人，也用心做好安置保障；社会管控坚持“该静就静、该放就放”，既严在紧要关口，也稳在秩序恢复，整套打法张弛有度、精准落地。

最深的根基在基层。风雨见初心，防汛防台是一场必须打赢的硬仗，也是一场对正确政绩观的深刻淬炼。全市广大党员干部“以心交心、以心换心、以心暖心”，在连续作战中扛住压力、冲在前面，用过硬的执行力、担当力和战斗力，带动市民群众、经营主体等社会各界同频共振，凝聚起共抵风雨的合力。

这样的从容与笃定，是一次次风雨淬炼出来的。

温州历来多台风，在与风雨的较量中，温州走出了一条从“被动抗灾”到“主动防御”的进阶之路。

把“水患”牢牢摁进堤坝里，是硬实力的升级。平阳县水头镇自古便是逢雨必涝的“水窝子”。2015年受“苏迪罗”台风影响，全镇受淹最深处达6米。如今再看水头，鳌江干流治理水头段、南湖分洪工程等6大防洪工程已全面建成投用，困扰当地多年的水患得到有效治理，昔日的“汪洋小镇”，如今再遇台风，已是安澜有序。

比堤坝更坚固的，是党员带头、干群同心的精神传承。市四套班子领导在结束“沙德尔”台风下沉指导返岗后，在特大暴雨来临时又迅速下沉12个县（市、区）指挥督导，以最快速度激活市包县、县包镇、镇包村、村包户“四级包保”体系，4.6万余名防汛防台责任人下沉至风险点位、关键区域和群众身边，2391个应急小单元、4782名单元长全员到岗，党员干部、基层网格员、志愿者全员参战。

风雨里的乐观韧性，还藏在普通温州人的生活里。台风“白海豚”过境，苍南县岱岭畲族乡坑门村集结了8名党员组成抢险小分队：技术工人加固电线、清理倒伏树木；厨师安顿家禽，钻进临时厨房为困难群众煮热饭；幼儿园老师陪乡亲拉家常、哄孩子，纾解焦虑……大家不等不靠、自救先行，用各自技能恢复村庄秩序。

打一仗，进一步。历经风雨淬炼的温州，在全市上下汇聚起一股闻令而动的执行力、守望相助的凝聚力、团结协作的向心力。

风雨过后，那股熟悉的韧劲，又在这片土地上生长起来。

这些精神财富与作战实践，不会只留在防汛防台一线，而会成为今后面对发展瓶颈时“敢啃硬骨头、善打攻坚战”的利器，在项目建设现场、在产业转型关口、在民生改善一线、在基层治理末梢，化作看得见、摸得着的强大引擎。

但那些雨夜里的坚守、两难中的决断、复盘后的成长，会像加固的堤坝一样，留在这座城市的防汛防台记忆里，成为下一次汛情迫近时最坚实的底气。

云开月明，万家灯火依旧，温州安澜如初。

来 源：温州日报

原标题： 超强风雨中的大战大考——温州践行“四个宁可”理念迎战“三台两汛”纪实

记者 杨世朋、章会、叶凝碧、金帅、林岳、缪眎眎、黄荣杰、郑序、徐龙飞

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