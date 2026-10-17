潮新闻 2026-10-17 09:08:37

第十届中国国际全印展10月12日至16日在上海举行，来自龙港的华旭实业、新振印刷、晴耕雨读、次玩星社等10家本土企业集中亮相展会，当地还组织印刷包装协会近百人规模的观展团奔赴上海。

作为全球印刷领域规模最大的专业展会之一，第十届中国国际全印展10月12日至16日在上海举行，来自龙港的华旭实业、新振印刷、晴耕雨读、次玩星社等10家本土企业集中亮相展会，当地还组织印刷包装协会近百人规模的观展团奔赴上海。

本届全印展以“智印未来，创印无限”为主题，展览总面积达12万平方米，汇聚中国、德国、日本、美国、比利时等国家和地区的千余家知名企业。值得一提的是，本届全印展专为龙港设立了印刷文创产品专属展区。“就是要让全国同行看到，龙港印刷不仅能做包装，更能做文创、做IP、做品牌。”龙港市印刷包装行业协会负责人介绍。

据介绍，此次亮相的10家龙港本土企业，是当地印刷产业向“文创智造”转型的典型样本。展品涵盖原创绘本、儿童益智读物、光栅文创、城市冰箱贴、二次元周边、文创本册、定制礼盒等多个品类，集中呈现了龙港从传统代工向“创意+智造”升级的多元路径。

文化IP赋能潮玩产业。当前，龙港正以文化“新三样”IP赋能潮玩产业为切入口，深化与中国美术学院战略合作，构建集IP引育、授权交易、设计孵化于一体的IP赋能体系，设立省级跨境电商产业园“潮玩跨境专区”，高标准建设280亩潮玩文创产业园，形成从创意源头到智造转化、跨境出海的完整产业生态，加快推动龙港从“印刷城”向“文创城”“动漫城”跨越转型。目前，龙港全市文创企业突破1000家，2025年营业收入超100亿元，文化产业增加值占GDP比重达13.4%。

从深圳文博会到中国国际动漫节，从东莞漫博会到上海全印展，“爱潮玩 来龙港”的城市名片，正随着龙港企业的足迹走向全国。

来 源：潮新闻

原标题： 龙港文创亮相全球最“印”核展会

记者 赵琛璋 图源龙港市委宣传统战部

本文转自：温州新闻网 66wz.com