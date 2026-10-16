温州日报 2026-10-16 09:38:28

截至目前，企业入驻3个月以来，已启动该小区1132套毛坯房源精装改造，其中450套精品房源投入市场使用，已出租房源达260套。

温州网讯 近日，刚到温州工作的李先生，住进了鹿城区汇贤居人才公寓一套40平方米的精装一居室。推开门，空调、冰箱、洗衣机、热水器等品牌家电一应俱全，独立外阳台洒满阳光。

鹿城区汇贤居人才公寓室内图

“真正意义上的拎包入住，下楼就是咖啡吧、文娱室，买菜、健身、看书都方便，感觉自己一下子就融入这座城市了。”李先生告诉记者，作为保障性租赁住房，公寓的租金还比周边市场房源要低。

这份安居体验，源自鹿城区创新推出的保障性租赁住房“带资装修+市场化运营”改革。

据介绍，保障性租赁住房多由国企全额出资、统包统建统管，建设运营成本高、资金回笼周期长、市场化收益偏弱、运营模式单一。鹿城区国资集团将2000余套毛坯保租房房源整体打包，通过公开招投标委托1家具有相应能力的专业运营主体，实行一体化、全过程运营管理，大幅减轻国企资金投入和运维压力，提升运营质效，从源头上避免房源管理主体多元、定价标准不一、装修标准不一等问题。

浙江正奇住房租赁有限公司就是专业的运营企业之一。“作为汇贤居人才公寓的运营企业，我们自筹资金，负责房源整体装修改造、配套设施升级、品质环境提升等前期投入，后期通过房屋租赁经营、规范化物业服务、配套业态增值运营等多元市场化路径回收成本。”运营机构负责人说，专业运营企业在规模化装修、标准化服务、动态化配租、日常维保等方面的成熟经验，成为项目提速提质的关键。截至目前，企业入驻3个月以来，已启动该小区1132套毛坯房源精装改造，其中450套精品房源投入市场使用，已出租房源达260套。

市场化运营放活了，监管如何跟上？“我们正以量化考核为抓手，积极探索建立入住率、维修响应时效、租户满意度等维度的量化考核标准，将考核结果与运营权续期挂钩，推动运营企业主动优化装修时序、对标宜居标准精工打造。”区国资集团负责人表示。

据测算，该模式有望实现鹿城区9万平方米存量资产全部盘活，预计每年稳定带来场地使用收益超1000万元，撬动社会投资近1亿元。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城2000余套存量毛坯房焕新入市，撬动社会投资近亿元

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com