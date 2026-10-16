温州日报 2026-10-16 09:21:30

泰顺地处浙南山区，村子散、老人多、出门难。山里的需求出不去，城里的服务进不来。背包，就是补上中间那段路——让服务跟着人走，而不是让人追着服务跑。山区公共服务要均等，起码要让服务到得了人跟前。

为老人上门理发。 徐龙飞 摄

温州网讯 昨天早上7点50分，三位理发师背上背包，从泰顺县城出发，一路往北，在高速公路上开了40分钟，到达包垟乡新塘垟村。

10月12日，包垟乡社工办负责人苏文榜在“智慧背包”上点了单——村里老人要理发。泰顺县壹家人公益联合会办公室主任吴婷婷接了单，约好昨天上山。新塘垟村党群服务中心里早摆好了凳子，不止新塘垟村，周边包垟店、包垟底两个村的四十多位老人也翘首以盼。

理发师里有位62岁的包阿姨，退休在家，自学了理发，是最早的志愿者之一。还有19岁的苏金宝，县城时尚美发店的理发师，去年下半年才加入。到了礼堂，没有寒暄，打开背包，拿出剪子和推子，立刻开工。没有具体的结束时间，直到老人全部剪完。

十四只背包装着十四样本事

理发师志愿者队伍是泰顺“廊桥背包”里的一个成员——理发背包。

“廊桥背包”是泰顺2025年打造的山区便民服务品牌，把干部和专业力量装进一只只“背包”，背进山里。这样的背包有十四类：送教、警务、法治、图书、文化、泰医、应急、助残、政务、电力、理发等等。每只背包里装的都不一样，电力背包里有绝缘胶带、螺丝刀、验电笔、护目镜；理发背包里，就是剪子和推子。东西不同，目的一样：把公共服务送到山里人家门口。

这些背包不是临时拼凑的。理发背包的前身，是2023年成立的小剪刀志愿服务队，由县城15家理发店加上个人志愿者二十多人组成，直到“廊桥背包”品牌立起来，才迭代成如今的模样。目前，全县的背包志愿者已接近1500人，服务覆盖289个村居。

“廊桥背包”品牌立起来一年多，累计背包行程超过30万公里，服务群众3.5万余人次，办结民生事项3000多项，还先后获评全省机关党建工作创新典型案例，入选全省“双建争先”品牌建设实践案例——全省50个，温州仅此一个。

云上订背包便捷又精准

订背包，靠的是“智慧背包”这个小程序。网格员、村干部入户时把群众需求摸上来，用浙政钉传到乡镇管理员那里，管理员筛选分类，看哪个部门能接，再派给对应队伍。服务完，网格员或村干部回访，给出评价，一圈走完才算闭环。

泰顺县委社会工作部副部长翁彬彬说，这套流程今年7月才试运行。以前“廊桥背包”比较零散；升级之后有了平台，哪个部门能接、什么需求找谁，服务有没有真做、群众满不满意，很清晰。

苏文榜说，以前办一场义剪，得靠熟人介绍，自己去联系理发店老板，费时又费钱。现在直接在平台上点单，谁来、哪天来，清清楚楚。三个多月下来，他点过五单：两次警务、一次普法、一次图书，加上昨天的理发。

平台对部门也有好处，翁彬彬说，他们最想避免的，是“服务重复”，平台就是“桥梁”，把各部门的资源摸清楚、对接好，不让一个部门独自干，也不让多个部门在同一个事情上重复。

这背后折射的是山区公共服务的难题。泰顺地处浙南山区，村子散、老人多、出门难。山里的需求出不去，城里的服务进不来。背包，就是补上中间那段路——让服务跟着人走，而不是让人追着服务跑。山区公共服务要均等，起码要让服务到得了人跟前。

中午前后，理发结束。没人细数服务了多少人，只记得凳子一直没空着。

记者手记

这只背包，该装什么

跟完理发背包这趟进山，记者感触最深的，不是背包能装多少东西，而是它该装什么、不该装什么。

泰顺的“廊桥背包”有十四类，看上去什么都能干。但这只背包不是越大越好，恰恰相反，它要刻意地“收”——收在那些偏远、下不了山、够不着服务的老人和孩子身上。

背包背后是人，村干部、网格员、各部门的业务人员，他们手头本来就有活。背包要是一味做大，什么都往里面塞，最后压的还是这些人——多跑一趟、多填一张表、多应付一次检查。表面上服务越铺越宽，实际上是用消耗基层去换成绩，时间一长，谁也扛不住。

所以背包应该做的，不是另起炉灶，也不是把摊子铺大，而是贴着各部门原本的日常工作走，把重复的错开，把闲置的接上，让有限的资源流到最需要的人跟前。翁彬彬说，不能让一个老人一天被洗三次脚——这是个段子，但说的道理很实在：服务不是做得越多越好，而是做得精准、做得长久。

来 源：温州日报

原标题： 服务追着人走 泰顺“廊桥背包”送服务进深山

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com