这项国家级赛事首度落户 瓯海如何“武”动全城？

潮新闻客户端 2026-10-16 09:52:51

10月13日至16日，温州瓯海奥体中心体育馆内，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）战鼓擂动、激战正酣。

拳脚生风、招式利落，武术韵律之美展现得淋漓尽致……10月13日至16日，温州瓯海奥体中心体育馆内，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）战鼓擂动、激战正酣。

这是国内武术套路项目级别最高、含金量最足的国家级赛事之一，来自全国各地的500多名“武林高手”齐聚瓯海，同台竞技、以武会友。

全国武术套路冠军赛在瓯海举办。共享联盟·瓯海 陈明铭 摄

再把镜头从赛场内拉远，一幅更大的图景浮现出来。

今年，瓯海着力打造“千年瓯韵，时尚潮城”城市文化IP，其中特别提出，要创新发展赛事经济，充分激发消费活力。

就这场赛事而言，它不只是竞技比赛，也是瓯海借赛事带动文旅消费的一环，把赛场热度延展到文化、旅游、商业等更多场景。

“武”动全城，瓯海又是如何做到的？

瓯海的底气

体育赛事，考验的是城市硬件承载力与赛事运营积淀。瓯海的底气，来自亚运会的淬炼。

2023年，瓯海作为杭州亚运会龙舟赛事唯一比赛地，奥体中心“一场两馆”具备一流办赛基础；亚运形成的场馆运维、跨部门协同、涉外接待等成熟机制，此后在各项国家级赛事中不断迭代。

自亚运龙舟落幕后，瓯海奥体中心先后承办全国跆拳道锦标赛、全国青年空手道锦标赛、全国国际式摔跤锦标赛等6场全国性赛事，实现了后亚运时代场馆资源的可持续运营。

本次全国武术套路冠军赛组委会前期踏勘时评价：“场馆很新，各方面均能达到武术套路竞赛标准，动线合理，交通便利，离机场半小时，离铁路温州南站只用十分钟。”

图源温州珠江文体

赛事好不好，最终要看大众爱不爱看、愿不愿意参与。“引入体育赛事，并不是胡子眉毛一把抓，而是深入挖掘‘千年瓯韵’，贴合本地独特的文化基因。”瓯海区体育事业发展中心副主任金朝辉介绍，瓯海其实与武术渊源颇深。比如瓯海区潘桥街道，是因潘桥而得名。而这座桥的名字，正是源于温州历史上第一位武状元潘文虎。

北宋靖康元年（1126年），潘文虎在武举考试中技压群雄、一举夺魁。为官期间，他心系乡里，见当地水网阻隔，慷慨捐资修建仁寿桥。乡人为感念其善举，将此桥改称“潘桥”，沿用至今。

宋风武韵绵延不绝，武术如今成为瓯海群众老少皆宜的健身方式。清晨的公园、傍晚的广场，随处可见市民习练太极、切磋拳术。去年底，温州体育运动学校武术套路二队正式落户瓯海，组建首年便斩获省级青少年武术套路冠军赛多项荣誉，源源不断培养武术新苗。

比赛现场。王赛珍 摄

再比如说瓯海持续举办的龙舟赛事，也是当地一张城市名片。史料记载，早在春秋时期吴越之地便有龙舟竞渡之风，宋元时“会昌竞渡”更成盛景，其中，瓯海参龙以说唱吟赋的曲艺形式，在全国范围内独树一帜，水上台阁等非遗技艺至今传承。2020年，瓯海区被命名为“中国龙舟文化之乡”。借助2023年亚运会龙舟赛事，瓯海又新增三块牌匾：亚洲龙舟运动交流中心、中国龙舟运动中心和中国龙舟文化博物馆。

“深耕龙舟、武术等特色体育IP，让赛事更接地气、更具生机。”金朝辉说，要扎根乡土，把地方文化基因嵌入赛事全过程，从而提升赛事内涵、凝聚城市精神、连接公众情感、实现可持续发展。

“武”动全城

一场赛事，又该如何串联“文体旅”全链条消费，释放强大乘数效应？

近年来，瓯海在实践中探索出一套“赛事引流-文旅承接-消费转化”创新机制，尤其把“票根经济”与“夜间经济”的结合做得更加细致。

去年起，“浙BA”赛事火爆温州，瓯海奥体中心体育馆承办赛事期间，顺势推出“瓯hi市集”，球迷凭当日球票可享满20减10元的惠民优惠，非遗特产与地道美食吸引大量球迷流连驻足。梧田老街福聚广场亮起巨幕直播赛事，形成“逛夜市-看球赛-游商圈”的消费潮流。

“浙BA”瓯海站。共享联盟·瓯海 陈明铭 摄

今年上半年，瓯海先后举办全国青年空手道锦标赛、全国国际式摔跤锦标赛2项国家级赛事，以及省青少年击剑锦标赛、省青少年体育俱乐部武术超级联赛等5项省级赛事，群众体育赛事超110场。赛事期间，全区投放“一张机（车）票游瓯海”优惠福利4400余份，带动赛后景区游览超3000人次，联动梧田老街商户推出专属权益。

这套模式也同样复制到了本次武术冠军赛。赛事期间，参赛人员和观赛观众凭票证及有效身份证件，即可享受瓯海景区、酒店、餐饮、商超等商户的专属优惠。

除了短期的商业变现，瓯海还深入推广“赛事+”文化。亚运龙舟赛后，温州龙舟运动中心全面向市民与游客开放，成为热门打卡地、全民健身空间和体育研学基地，并同步开发了龙头冰箱贴、非遗纸马贴、传统龙舟木雕等文创产品，受到市场欢迎。

武术冠军走进山根艺术村。共享联盟·瓯海 蔡温瑞 摄

体育冠军与城市的链接，也在积极放大赛事效应。10月15日，多位全国武术冠军走进山根艺术村，欣赏南戏、鼓词，体验非遗扎染。体育冠军的到访，让当地景区、特色产业收获大量关注。

在此之前，今年9月，毛娅绮、马岚、俞特等八位世界武术冠军也走进了瓯海的景区、校园和商圈，以展演与互动传递武术文化。世界冠军在泽雅山水间武动、在梧田老街以武会友，不仅在社交媒体上火了一把，也在潜移默化中，把“体育+文旅+民俗+艺术”的融合写进城市肌理。

刮起“潮玩”风

单场大赛制造爆点容易，但是脉冲式的流量终会退潮。对瓯海而言，不止赛场几天的喧嚣，赛场之外，系列新潮运动已经在瓯海落地生根、走进日常。

“千年瓯韵、时尚潮城”，正在借“赛”发力，不断培育体育文化的年轻态表达，刮起一阵“潮玩”风。

位于瓯海奥体中心的AIIROW匹克球运动中心。受访者供图

一颗小球，解锁全民健身风尚。在瓯海奥体中心，AIIROW匹克球运动中心的7片国际标准场地，工作日日均客流60至80人次、周末可达200人次，注册会员已破500人。

从2024年10月瓯海第一家专业匹克球场馆在新桥街道月色停车场落地，到2025年5月温匹克运动中心摘得“浙江省匹克球推广基地”，如今这项运动吸引广大年轻人奔赴瓯海。

依托瓯海生态旅游资源，一系列潮玩空间也正在点燃全龄消费热情。藏于瓯海泽雅群山间的GoYeah潮玩越野基地，全长25公里穿越路线，涵盖草地、泥潭、陡坡等十余种地形，越野车在60度陡坡、半米泥沼中仍稳健驰骋；娄桥街道岭头山的云顶草上世界，占地12600平方米的滑草场人头攒动，还有荷兰雪圈、玻璃吊桥、真人CS等时尚运动可供参与；上个月刚刚开业的美乐猫潮玩运动空间，位于网红景点温州园博园边上，该场馆为全龄段一站式超级运动空间，首度引入温州首座矩阵滑梯、8米高梅花桩等设施，日均客流近千，带动周边商铺销售额暴涨。

位于园博工坊的美乐猫潮玩运动空间。受访者供图

“大力发展赛事经济，绝非只为聚人气、赚流量，而是立足长远、赋能全局的系统性布局。”瓯海区委主要负责人表示，下步，该区将推出系列政策，整合全域商业、文旅资源，持续培育赛事经济新增长极，努力把赛场活力留在城市、留给大众，让“千年瓯韵、时尚潮城”魅力持续绽放。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 这项国家级赛事首度落户 瓯海如何“武”动全城？

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com