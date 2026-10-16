永嘉八月瓜、碧莲早香柚、乐清蒲瓜梨……这些“温字号”水果你吃过吗？

温州晚报 2026-10-16 09:38:28

金秋十月，温州秋季特色时令水果迎来丰收，为市民送上秋日甜蜜。

温州网讯 你见过会“炸裂”开口、露出雪白果肉的八月瓜吗？吃过金灿灿压弯枝头、个个两斤“黄金体重”的早香柚吗？尝过形似蒲瓜、比成人手掌还大的蒲瓜梨吗？……金秋十月，温州秋季特色时令水果迎来丰收，为市民送上秋日甜蜜。

八月瓜“炸裂”上市

近日，永嘉县鹤盛镇众惠农业专业合作社八月瓜种植基地迎来丰收。藤蔓上挂满八月瓜，成熟的果子表皮炸开一道口子，露出雪白晶莹的果肉，散发出阵阵清香，吸引不少游客前来采摘。

八月瓜又名“八月炸”“野香蕉”，农历八月前后成熟，果皮由绿转紫红后自然炸裂，因此民间有“八月瓜，九月炸”的说法。合作社负责人谢修业介绍：“八月瓜与众不同，果皮炸开才算成熟，采收期将持续至11月。”他解释说，如果等到完全炸开再采，果实容易失水、招虫鸟，也不便运输，所以采摘时机要拿捏得刚刚好。

7年前，谢修业从贵州、湖南等地引进多个品种的八月瓜小苗试种。由于八月瓜是外来引种，品质不稳定加上当地市民认知度不高，当第一批果实成熟时，不太被市场接受。只有少数在永嘉工作的湖南、贵州等地的人青睐。后来经不断筛选培育，八月瓜品质趋于稳定。

“今年收成好，产量达到上万斤，肉味甜，这几天收到不少老客户的预订，要尽快采摘！”谢修业说，今年八月瓜长势喜人，个头大的重达三斤多，小的也有一斤左右，价格为15元/斤，订单不断，基地里正抓紧采收。

据了解，谢修业7年前从外地引进八月瓜种植，目前种植面积10余亩。三年种植后开始挂果营收。今年国庆期间，前来采摘的游客众多，基地里十分热闹。谢修业表示，接下来还将继续扩大种植规模，让更多人品尝到这一特色果品。

早香柚喜迎丰收

永嘉县碧莲镇石背凹早香柚基地里，成片柚树遍布山野，金灿灿的果实压弯枝头，林间农户们挑果、采摘、装运，忙得不亦乐乎。

“今年柚子长势非常好，个头均匀，多数都保持在两斤左右，属于‘黄金体重’。”种植户刘洪雷介绍，“得益于今年气候适宜和精细化管护，早香柚品质进一步提升，目前主要以预定与散卖方式销售，采摘期预计可持续到12月。”

作为“中国早香柚之乡”永嘉的核心产区，碧莲镇早香柚种植面积达6000亩，年产量超8000吨，年产值近亿元。目前，当地拓宽电商直播、研学采摘等渠道，销量稳步攀升，单日销量可达五六百单。同时延伸产业链，研发出早香柚果汁复合饮料、早香柚花粉纯露两款创新产品，进一步提升产品附加值。

蒲瓜梨个个一斤半

“来，尝一口！”在乐清大荆镇老虎岩水果种植场，农场主叶加乾热情地招呼来客，随手挑了个比成人手掌还大的蒲瓜梨，一刀切开分给众人品尝。轻咬一口，鲜嫩多汁，香甜回甘。

蒲瓜梨因形似蒲瓜而得名，是浙江地方良种，有“梨中之王”的美誉。1996年，蒲瓜梨被农业农村部列为优质砂梨品种，荣获“全国十大优秀砂梨品种”称号。

叶加乾告诉记者，他种植蒲瓜梨已有十多年，今年瓜果丰收，蒲瓜梨个大，每个都超过1斤半“今年阳光充裕，果实非常甜。”他说，为保证蒲瓜梨的品质和重量，每根枝条最多保留两个分叉，每个分叉上只留一个果，这需要大量人工疏果、严格控产，一亩地产量大约只有2000斤。目前，蒲瓜梨市场价为每斤10至15元，常有外地客商专程来大荆收购。

来 源：温州晚报

原标题： 八月瓜“炸裂”、早香柚丰收、蒲瓜梨味甜 这些“温字号”水果你吃过吗？

记者 许雅晶 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com