潮新闻客户端 2026-10-16 09:49:58

洞头区推出国有景区60岁以上长者礼遇免票政策，10月18日（重阳节）当日，60周岁以上老人凭身份证或老年优待证，可享受本人及一位陪同人员免费游览洞头望海楼、半屏山、仙叠岩（大沙岙）三大国有景区。

你有多久没有陪伴过父母？重阳将近，不妨来洞头，陪着他们登高望海，看山海辽阔，感受渔村烟火。

洞头区推出国有景区60岁以上长者礼遇免票政策，10月18日（重阳节）当日，60周岁以上老人凭身份证或老年优待证，可享受本人及一位陪同人员免费游览洞头望海楼、半屏山、仙叠岩（大沙岙）三大国有景区。

可以在燕子山公园、烟墩炮台山森林公园登高听风，听父母讲讲从前，望山海辽阔。在望海楼临风观海，看百岛散落如珠，七桥横卧如练，秋色漫过海面。在大门镇龟岩峰，沿着石龟伏海坡缓一路赶秋光。

也可以到栈道看海，仙叠岩临海栈道有奇石碧波，半屏山有享誉内外的“神州海上第一屏”，花岗海边栈道则石屋错落，海风穿过巷弄，仿佛走进旧时光。

抑或陪着父母访古寻踪，来洞头的海岛渔村，看东岙村、东岙顶村的石墙石路石院，秋阳斜照，静享海风。白迭村炊烟袅袅，金岙村石巷清幽，海霞村海霞故里，东沙村渔港悠悠，或者到下尾村看浪花拍岸、礁石嶙峋，在大门镇东浪村看浪花如雪，在鹿西乡扎不断村感受孤岛渔村与海相依、与世无争的宁静。

陪父母走这一程，看的其实不是风景，是他们走在旧时光里的样子。

看过海走过渔村，不妨坐下来尝一尝海味。先来一杯姜茶配猫耳朵，再尝一尝洞头最特色的黄鱼面，黄鱼煎得金黄，汤头熬得奶白。海鲜面是洞头的日常，小黄鱼、虾、蛤蜊、蛏子……满满一碗都是海的味道。

这个重阳，洞头邀请你陪父母来海岛登高看海，品鲜赏秋，趁着海风温柔，趁他们还在身旁，牵起他们的手来洞头走一走。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 登高望海赏秋 洞头国有景区推出60岁以上长者及陪同人员免票游

通讯员 孔月 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com