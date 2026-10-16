十六米深潭内上演生命接力 游客溺水数分钟后幸运获救

温州晚报 2026-10-16 09:33:45

这一天，一群素昧平生的陌生人，在16米幽暗潭底搜寻托举，在岸边伸手半小时不间断心肺复苏，在乱石嶙峋的山路上接力转运，完成一场扣人心弦的生死救援。

众人给获救者做心肺复苏

申学林

温州网讯 “水面上一只只手伸过来接应——那一刻我知道，终于把人带上来了……”回忆起10月12日中午瑞安卧龙峡惊心动魄的一幕，33岁的申学林至今心绪难平。

这一天，一群素昧平生的陌生人，在16米幽暗潭底搜寻托举，在岸边伸手半小时不间断心肺复苏，在乱石嶙峋的山路上接力转运，完成一场扣人心弦的生死救援。

16米深潭的生命托举

10月12日正午，卧龙峡山涧。阳光穿透山林，落在墨绿色深潭的水面，波光晃动，几名游客正临水嬉戏。就在这时，下水体验自由潜的郑先生潜入水中后，迟迟没有浮出水面。

“两分钟了，他还没上来！”岸边，郑先生的女性同伴大声呼救。同行一名男子当即纵身下水施救，潜至10米深处依旧不见人影，加上体力透支，只能挣扎着返回水面。

急促的呼救声，划破山涧，传到不远处正在整理潜水装备的申学林等三人耳中。申学林是潜水爱好者，今年8月刚考取专业潜水资格证。卧龙峡，他前前后后来过数十次，水下地形了然于心，事发当天，他正和好友陈旭亮、吴志奇一同到此开展潜水训练。

听到呼救，穿戴装备完毕的吴志奇、陈旭亮第一时间下水搜寻，几番探查，一无所获。时间不等人，申学林深吸一口气，纵身跃入冰冷潭水。“我先下到最深17米位置搜寻，没找到人，往左调整方位，在16米深处发现了他。”申学林回忆，遇险者仰面静卧一动不动。

当时，申学林心头闪过一丝迟疑。对方身高看着有一米八以上，体重至少在一百七八十斤左右，而他身高只有一米六，体重仅110斤，体型差距悬殊，救援难度不小。“救人要紧，总得试一试，否则这辈子心里都过不去。”

第一次尝试抱举没能成功，他攒足力气，第二次紧紧将对方环抱住，奋力蹬动脚蹼，托着沉重的躯体向上冲刺。“一路往上蹬，只想尽快抵达水面，体力消耗极大。”上浮至七八米深度，二次下潜搜寻的陈旭亮赶来配合；临近水面时，岸上伸来一双双援手接应。浮出水面的那一刻，悬着的心稍稍落地，巨大耗氧带来的低氧感瞬间袭来，申学林头晕乏力，上岸后几乎脱力。

救上岸后的生命接力

吴志奇与众人一同发力，将郑先生拖拽上岸。此时的他昏迷不醒，口鼻渗出血迹，现场气氛瞬间凝重。“人捞上来的时候，在场所有人都觉得希望渺茫。”有人立即拨打120急救电话，按照接线医生的远程指导，吴志奇率先跪地开展心肺复苏。

就在这时，徒步溯溪游玩途经此地的瑞安市民安公益救援中心队员何义峰及同伴闻讯赶来，加入抢救队伍，众人轮流交替按压。“半个多小时，大家累得几乎快要放弃，但手上的动作始终没有停下。”就在众人气力将尽时，郑先生突然有了自主呼吸，几乎同一时间，120的急救医生赶到了，濒临停跳的心脏重新跳动。

新的难题接踵而至。卧龙峡山谷通道狭窄，湿滑乱石遍布，担架转运困难。消防救援队及时赶到，申学林等人来不及收拾散落的潜水装备，帮忙一同抬着担架，闯过最艰险的路段，之后才折返取回装备。消防救援队伍在民安救援队员何义峰等人的引导下抄近路转移，前后历时30多分钟，众人同心协力，将获救的郑先生顺利抬出山谷。

当晚10时，郑先生家属辗转联系上申学林表示感谢，并传上好消息：郑先生已经苏醒并恢复意识。目前，郑先生的身体恢复情况良好。

这是申学林第一次参与生命救援。救人这件事，他没有告诉父母，怕长辈担忧，只有妻子知情。申学林在瑞安马屿经营一家烧烤店，这两天潜水圈的朋友听闻事迹，专程到他的烧烤店打卡，赞叹他的勇敢担当。

记者手记

危难时刻，最动人的是普通人不假思索的挺身而出。潜水爱好者、路过的救援队员、游客、医护、消防员……大家自发接力救人。这场救援也提醒大家，户外游玩，特别是野外潜水，请务必做好防护，敬畏自然，珍爱生命。

来 源：温州晚报

原标题： 一名游客在瑞安卧龙峡潜水时发生意外，扣人心弦的生死救援迅速展开

水下，用尽全力的生命托举 岸上，争分夺秒的生命接力

记者 赵小娴 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com