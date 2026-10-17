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未来一周晴雨相间，台风“蔷琵”会影响到温州吗？

温州气象 2026-10-17 15:09:38
预计，“蔷琵”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强。

　　进入周末，天空云系依旧较多，局部可能会有小雨出没，出行需多关注天气。

　　今天阴到多云为主，局部有小雨；明天天况要比今天好一些，晴到多云，夜里多云到阴，局部有小雨；后天天气跟明天相近；大后天云系会再次增多，阴到多云，部分有小雨。

　　苏巧将 摄

　　气温方面，明后天气温有所回升，市区最低气温24℃左右，最高气温预计会升至32℃、33℃。所以，这个周末天气整体还是可以的。

　　不过，从目前的预报来看，下周中后期天气会有较大的变化，下周三起受冷空气影响气温下降，届时最低气温会降至“1”字头；下周五起可能受台风“蔷琵”外围环流影响，需及时关注。

　　【台风消息】

　　第30号台风“蔷琵”

　　今年第30号台风“蔷琵”的中心今天（17日）上午8点钟位于关岛塞班东南方向约455公里的西北太平洋洋面上，就是北纬12.3度，东经148.7度，中心附近最大风力13级（40米/秒），中心最低气压为960百帕，七级风圈半径250-350公里，十级风圈半径100-120公里，十二级风圈半径40公里。

　　预计，“蔷琵”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强。

　　一周逐日预报

　　17日（周六）：阴到多云，局部有小雨  21～28℃

　　18日（周日）：晴到多云，夜里多云到阴，局部有小雨  24～32℃

　　19日（周一）：晴到多云，夜里多云到阴，局部有小雨  24～33℃

　　20日（周二）：阴到多云，部分有小雨  24～31℃

　　21日（周三）：雨渐止转阴到多云  23～29℃

　　22日（周四）：晴到多云  18～25℃

　　23日（周五）：多云转阴有阵雨  19～26℃

来　源：温州气象

原标题： 未来一周晴雨相间，台风“蔷琵”会影响到温州吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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