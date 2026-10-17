温州气象 2026-10-17 15:09:38

预计，“蔷琵”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强。

进入周末，天空云系依旧较多，局部可能会有小雨出没，出行需多关注天气。

今天阴到多云为主，局部有小雨；明天天况要比今天好一些，晴到多云，夜里多云到阴，局部有小雨；后天天气跟明天相近；大后天云系会再次增多，阴到多云，部分有小雨。

苏巧将 摄

气温方面，明后天气温有所回升，市区最低气温24℃左右，最高气温预计会升至32℃、33℃。所以，这个周末天气整体还是可以的。

不过，从目前的预报来看，下周中后期天气会有较大的变化，下周三起受冷空气影响气温下降，届时最低气温会降至“1”字头；下周五起可能受台风“蔷琵”外围环流影响，需及时关注。

【台风消息】

第30号台风“蔷琵”

今年第30号台风“蔷琵”的中心今天（17日）上午8点钟位于关岛塞班东南方向约455公里的西北太平洋洋面上，就是北纬12.3度，东经148.7度，中心附近最大风力13级（40米/秒），中心最低气压为960百帕，七级风圈半径250-350公里，十级风圈半径100-120公里，十二级风圈半径40公里。

预计，“蔷琵”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强。

一周逐日预报

17日（周六）：阴到多云，局部有小雨 21～28℃

18日（周日）：晴到多云，夜里多云到阴，局部有小雨 24～32℃

19日（周一）：晴到多云，夜里多云到阴，局部有小雨 24～33℃

20日（周二）：阴到多云，部分有小雨 24～31℃

21日（周三）：雨渐止转阴到多云 23～29℃

22日（周四）：晴到多云 18～25℃

23日（周五）：多云转阴有阵雨 19～26℃

来 源：温州气象

原标题： 未来一周晴雨相间，台风“蔷琵”会影响到温州吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com