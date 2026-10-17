2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）落幕 收官日看点拉满7金落定
温州日报 2026-10-17 10:36:30
昨天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）迎来第四个比赛日，也是本次赛事的收官之日。赛场热度持续攀升，女子枪术、男子南棍、男子二人对练、女子二人对练、混合双人太极拳等项目依次展开角逐，最终产生大赛最后7枚金牌。
昨天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）迎来收官日。记者 郑鹏 通讯员 蔡温瑞 摄
温州网讯 昨天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）迎来第四个比赛日，也是本次赛事的收官之日。赛场热度持续攀升，女子枪术、男子南棍、男子二人对练、女子二人对练、混合双人太极拳等项目依次展开角逐，最终产生大赛最后7枚金牌。
赛场内，裁判员紧盯动作细节，围绕动作质量、演练水平、难度分值三大维度审慎打分；赛场大屏幕上，选手得分实时滚动更新，紧张热烈的竞技氛围贯穿全场。最终，山西队、天津队、吉林队、山东队、云南队、山东队、上海体育大学队分别获得女子枪术、男子南棍、男子二人对练、女子二人对练、混合双人太极拳、男子三人对练、女子三人对练冠军。
为期四天的赛程中，来自全国各地的选手以武会友，在赛场上充分展现中华武术的力量之美与意境之美。本次赛事落地温州瓯海，不仅激发了本地民众对武术运动的热情，也进一步推动武术文化在本地的持续传播。
来 源：温州日报
原标题： 2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）落幕 收官日看点拉满7金落定
记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
一场峰会与一座城 “一港五谷”背后的温州产业跃迁社会10-16
-
温州践行“四个宁可”理念迎战“三台两汛”纪实社会10-16
-
南麂列岛获颁全球生物多样性关键区社会10-16
-
鹿城2000余套存量毛坯房焕新入市，撬动社会投资近亿元社会10-16
-
服务追着人走 泰顺“廊桥背包”送服务进深山社会10-16
-
这项国家级赛事首度落户 瓯海如何“武”动全城？社会10-16
-
登高望海赏秋 洞头国有景区推出60岁以上长者及陪同人员免票游社会10-16
-
永嘉八月瓜、碧莲早香柚、乐清蒲瓜梨……这些“温字号”水果你吃过吗？社会10-16
-
十六米深潭内上演生命接力 游客溺水数分钟后幸运获救社会10-16
-
周六起小雨来“打卡” 周日最高温冲上33℃社会10-16