温州日报 2026-10-17 10:36:30

昨天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）迎来第四个比赛日，也是本次赛事的收官之日。赛场热度持续攀升，女子枪术、男子南棍、男子二人对练、女子二人对练、混合双人太极拳等项目依次展开角逐，最终产生大赛最后7枚金牌。

昨天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）迎来收官日。记者 郑鹏 通讯员 蔡温瑞 摄

温州网讯 昨天，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）迎来第四个比赛日，也是本次赛事的收官之日。赛场热度持续攀升，女子枪术、男子南棍、男子二人对练、女子二人对练、混合双人太极拳等项目依次展开角逐，最终产生大赛最后7枚金牌。

赛场内，裁判员紧盯动作细节，围绕动作质量、演练水平、难度分值三大维度审慎打分；赛场大屏幕上，选手得分实时滚动更新，紧张热烈的竞技氛围贯穿全场。最终，山西队、天津队、吉林队、山东队、云南队、山东队、上海体育大学队分别获得女子枪术、男子南棍、男子二人对练、女子二人对练、混合双人太极拳、男子三人对练、女子三人对练冠军。

为期四天的赛程中，来自全国各地的选手以武会友，在赛场上充分展现中华武术的力量之美与意境之美。本次赛事落地温州瓯海，不仅激发了本地民众对武术运动的热情，也进一步推动武术文化在本地的持续传播。

来 源：温州日报

原标题： 2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）落幕 收官日看点拉满7金落定

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com