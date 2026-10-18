温州日报 2026-10-18 08:46:23

作为温州首届人工智能产业博览会，展会以“具身智能？智造无限”为主题，与第二十一届中国（温州）机械装备展览会、第二十一届温州紧固件展览会同馆举办。三展联动，构建起“机器人+高端机床+精密零部件”全产业链闭环。

展会现场，能自己识别、传球、射门的机器人吸引市民观看。记者 郑鹏 摄

温州网讯 昨天，2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会在温州国际会展中心启幕。作为温州首届人工智能产业博览会，展会以“具身智能？智造无限”为主题，与第二十一届中国（温州）机械装备展览会、第二十一届温州紧固件展览会同馆举办。三展联动，构建起“机器人+高端机床+精密零部件”全产业链闭环。

此外，2.5万平方米展区集结了400余家企业，迎来超2万名专业采购商，更是铺就了一条从技术“展厅”直抵产线“车间”的对接通道。

对于温州而言，这场展会不只是一场产业成果集中展示，更是1.4万余家制造业企业智能化转型交出的一次实践作答。深厚的制造业基底，是温州拥抱人工智能的底气。海量产线蕴藏着智能化改造需求，为新技术落地提供大量鲜活应用场景。依托这片得天独厚的产业沃土，温州正持续推动人工智能与制造业深度融合，让AI技术走进车间、赋能生产。

开幕式上，中国机电一体化技术应用协会会长曲道奎表示，机器人、人工智能与大模型加速融合，正催生以具身智能为核心的全新产业范式。在他看来，温州手握丰富制造场景优势，完全可以在具身智能产业化赛道上深耕探索，走出一条特色发展之路。

展馆里，前沿技术褪去抽象概念，化作可看、可试、可互动的现场：加速进化的机器人足球赛率先开场，机器人自主感知、相互对抗，尽显全智能竞技之趣；浙江小智的机器人咖啡亭前，扫码下单，一分钟便得到一杯咖啡；康加健康筛查机器人数分钟内完成血压、心率检测；脑机交互体验区里，参观者戴上头环，凭意念操控赛车竞速……一场场多元体验，让市民在亲历中感知人工智能的现实脉动。

热闹的体验场景背后，是面向产业应用的硬核成果。温州市现代集团、温州市人工智能协会、深圳机器人协会三大展团同台竞技，展品覆盖工业生产、城市治理、民生服务等多个领域。觅拓未来首款“觅拓 M01”具身智能双臂机器人，实现抓取、装配、搬运无缝切换；恒丰泰微型摆线减速器与关节模组、台邦电机机器人关节模组整齐排列，彰显关键零部件自主配套的产业底气；浙江万宏科技整合无人机、无人车、四足机器狗，为警用安防、应急消防、电力巡检等场景提供一体化解决方案；华成工控展出具身大小脑一体化控制系统，实现智能决策与精准运动控制的深度协同；璇玑动力推出中型智能四足机器人，无需做复杂的二次定制开发，可实现“开箱即上岗、落地即作业”；浙江荣际大载重无人机、零律科技“智标引擎”、东日AI问数与合规智审系统等产品同步亮相。从整机到部件，从控制系统到场景方案，一条自主可控的产业链条清晰可见。

博览会期间，多场专业论坛接续举行。行业专家与企业代表围绕具身智能迭代、机器人产业化、制造企业数字化转型展开研讨，在观点碰撞中探寻技术落地与产业协同的新路径，让展台之上的技术呈现与论坛之中的思想激荡彼此映照、同频共振。展会同步组织供需对接活动，让整机企业、零部件供应商与制造企业面对面洽谈，推动技术从“展厅”走向“车间”。

来 源：温州日报

原标题： 温州首届人工智能产业博览会开幕

三展联动，探索具身智能产业化的“温州路径”

记者 邓帆慧 通讯员 宗奕汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com