龙港发布 2026-10-17 10:36:31

一卷不起眼的“小绷带”如何做成畅销全球的特色产品？这家龙港企业用四年时间摆脱了单一赛道，依托龙港印刷产业优势，让绷带“长”出更多可能。

一卷不起眼的“小绷带”如何做成畅销全球的特色产品？这家龙港企业用四年时间摆脱了单一赛道，依托龙港印刷产业优势，让绷带“长”出更多可能。

一卷巴掌大的绷带能做什么？在传统认知里，它是医疗场景止血包扎的必需品。可在温州蛛丝医疗用品有限公司，它既能变身运动护具、美容贴片，也能印上萌趣图案，成为宠物护理好物。

走进温州蛛丝医疗用品有限公司，迎面是一面色彩缤纷的“绷带墙”：从医疗级自粘绷带到印着卡通图案的护指绷带，从运动防护肌肉贴到美容美体贴片，几十种产品一字排开，直观展现企业四年跨界探索的成果。

展厅之外，生产车间里机器轰鸣。自动化产线匀速运转，一卷卷绷带从原料到成品一气呵成，工人娴熟地分拣、打包，发往全球。曾经单调朴素的绷带，如今被赋予丰富色彩与创意纹样，摇身变成兼具实用性与颜值的消费产品。

从“医疗专用”到“万物皆可绷”，蛛丝医疗用小切口做出了大文章。公司销售负责人温芳芳说，现在企业产品远销欧美、中东、日韩等50多个国家和地区，外贸占比超60%，销售额已经多年保持20%至30%的增长。

但五年前，这家企业还在守着医疗领域“一卷绷带”过日子。医疗绷带市场增长乏力，企业一度陷入瓶颈。2021年，蛛丝医疗主动求变，将小小绷带向多应用场景开发，寻找新的增长曲线。

温芳芳介绍，四年来，企业不断升级面料、胶水配方和制造工艺，产品线持续扩容：面向运动人群的运动防护绷带，服务爱美人士的美容美体胶带，呵护养宠家庭的宠物绷带……一个个新品接连问世，打开了此前从未触及的市场。

真正让“小绷带”增值的，是龙港的印刷产业优势。作为“中国印刷城”，龙港拥有成熟的印刷产业链和设计人才，蛛丝医疗借力而行，把个性化图案印制到绷带上——宠物绷带印上萌宠插画，美容绷带走简约清新风，运动绷带突出机能配色。一卷绷带从此兼具功能与颜值，附加值大幅提升。

更大的想象空间还在前方，随着国内全民运动热潮持续升温，运动防护、康复护理市场潜力不断释放。“小绷带在未来会有大能量。”温芳芳对此满怀期待，企业下一步将深耕配方工艺研发与技术创新，推出更多差异化新品，让小产品绽放更大价值。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港小绷带，卖到全世界！

本文转自：温州新闻网 66wz.com