温州这些彩色小木屋，随手一拍就是童话大片
温州也有自己的“飞屋环游记”，彩色小木屋上新，气球一挂直接起飞。
一间间彩色小木屋悄悄上新了，就藏在温州某个角落，等着给你一个童话暴击。走，去当一天童话主角。
中屿“小洱海”边的彩色木屋
洞头被誉为“小洱海”的“中屿等到你”，近千米彩色防浪堤坝环抱着澄澈海岸。纯白钢琴静立海边，蓝色风车与碧海蓝天相映，走着走着，就像走进了画里。
玩累了，躲进“云创·漫乐园”。粉色小汽车、巨型奶茶杯立在蓝天下，像把宫崎骏的梦境搬进了现实。彩色木屋就在这里，头顶一束气球，像随时准备飞进宫崎骏的梦境。趴在窗边吹海风，蓝天白云下，连发呆都成了童话。
山水间的飞屋同款
“龙湾潭国家森林公园”是楠溪江畔的一颗璀璨明珠。森林覆盖率超95%，飞瀑、深涧、碧湖、奇峰、怪石啥都有，负氧离子沁人心脾，是名副其实的天然氧吧。
这片山水间，好拍的地方一个接一个。红岩湖泛舟，七折瀑叠落，好运台金幡随风。石桥、碇步、爬满鲜花的复古石墙，光影斑驳的魔法森林……每一处都值得按下快门。想找点刺激，这儿也有。U型玻璃观景台、高空玻璃漂流、魔鬼秋千、步步惊心、高空自行车……足够你玩个过瘾。山顶那间《飞屋环游记》同款气球屋，是此行最温柔的收尾。不少人专程爬上来，就为了站进那扇窗口，拍一张！
花田边的彩虹气球小屋
“乐清市现代都市农业公园”的四季各有花期。春天是彩色油菜花的主场，夏天轮到硫磺菊登场。眼下虽未连成浩瀚花海，星星点点的橙黄散落在绿意间，反倒多了几分随性的野趣。
花田之外，藏着不少让人会心一笑的角落。往里走，彩虹气球小屋就立在花田边。彩色墙身，气球扎在烟囱上，风一吹，圆鼓鼓地晃。不用摆姿势，往那一站，就很好看。
来 源：温州都市报
小毛 文旅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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