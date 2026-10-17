温州都市报 2026-10-17 10:36:33

记者获悉，中国足协、浙江省体育局与温州市人民政府三方将共建全国首个“中国足球海外人才培养基地”，选址西班牙瓦伦西亚省。

温州网讯 记者获悉，中国足协、浙江省体育局与温州市人民政府三方将共建全国首个“中国足球海外人才培养基地”，选址西班牙瓦伦西亚省。这是温州足球国际化迈出的关键一步，将为温州创建全国足球发展重点城市、全力打造中国足球名城注入强劲动能。

该项目旨在贯彻落实国家足球振兴发展战略，创新足球人才培养模式，构建“国内选拔+海外培养”国际化足球人才成长通道。中国足协计划在西班牙布局首个海外人才培养基地，依托浙江和温州得天独厚的侨务资源与成熟海外合作网络，推动项目落地。

温州市体育局相关负责人介绍，该项目前期工作基础扎实，市体育局已与西班牙瓦伦西亚帕特纳市政府、西班牙华人足球协会、比利亚雷亚尔、瓦伦西亚足球俱乐部等建立稳定合作，组织开展多批次足球出海进海交流活动。西班牙当地华人华侨约23万，以温籍、青田籍为主，U6—U18注册华人青少年足球运动员约800人，人才储备基础良好。西班牙是世界足坛顶级强国，长期稳居世界一流，其国家队多次夺得世界杯和欧洲杯，今年7月刚刚加冕美加墨世界杯冠军。

据悉，该海外基地选址瓦伦西亚帕特纳市，一期足球场地计划2027年投用，整体工程计划2030年前全部竣工。该项目同步落实留学语言教育、医疗康复配套，实现“踢球+就学”一体化保障。

此次合作三方分工明确、协同推进，温州市计划将项目纳入全市足球振兴重点工作，统筹协调海外侨团力量，建好市青训中心国际化板块，打造足球人才“走出去、请进来”桥头堡，建设国际青少年足球赛事平台，引进国际性足球赛事，推进海外足球资源及人才回归，促进市级青训体系与省级、国家级体系有机衔接。

据悉，该项目合作期限至2030年12月31日，旨在整合国家级、省级、地方及海外侨务资源，打造系统化、专业化、国际化足球人才海外培养体系，培养国际竞争力足球后备人才，助力中国足球振兴。

来 源：温州都市报

原标题： 温州发起，全国首个！“中国足球海外人才培养基地”落户西班牙！

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com