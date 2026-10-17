停水通知！涉及鹿城这些区域→
温州自来水有限公司 2026-10-17 10:36:32
停水通知
因供水管道施工需要，2026年10月19日13时至17时鹿城区蒲鞋市街道下垟头一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。
温州市自来水有限公司
2026年10月16日
停水通知
因供水管道施工需要，2026年10月19日13时至17时鹿城区五马街道东瓯岳王庙一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。
温州市自来水有限公司
2026年10月16日
来 源：温州自来水有限公司
原标题： 停水通知！涉及鹿城这些区域→
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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