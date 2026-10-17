石榴花开山海间 壤塘青少年浙江研学活动在温州开营
昨天，“浙里阿坝石榴红 同心共筑中国梦”壤塘青少年浙江研学活动开营仪式在温州市实验中学举行。记者 郑鹏 摄
温州网讯 “翻越群山，辗转大巴与飞机，告别连绵雪山，我们终于遇见温州别样的风光。”壤塘学子秋四甲的一句话，道出研学团少年们共同的期待。
为铸牢中华民族共同体意识，深化两地教育对口协作，“浙里阿坝石榴红？同心共筑中国梦”壤塘青少年浙江研学开营仪式在温州举行。来自阿坝州壤塘县的180余名学子跨越千里，自川西高原奔赴东海之滨，开启研学实践之旅。
昨天下午，温州市实验中学集新校区报告厅内暖意融融。台下掌声次第响起，壤塘少年有序落座。在前一日，他们从家乡启程，历经十余个小时汽车行程后搭乘航班抵温。车窗外，盘山公路层层延展，高原草原铺向远方。对不少孩子而言，这是第一次走出大山，也是第一次乘坐飞机。
开营仪式开始前，7名壤塘学生代表走上台，为到场嘉宾敬献哈达。洁白的哈达由双手托起，轻轻搭落在嘉宾肩头。台下温州学子近距离观察这一民族礼仪，目光追随着这片纯净的白色。随后，全场肃立，开营仪式在雄壮的国歌声中正式启动。
一纸明信片，搭建起少年交往的桥梁。仪式上，温州市实验中学学生提前备好手写贺卡，作为送给壤塘伙伴的见面礼。
文艺交流环节，现场氛围渐趋热烈。壤塘学子合唱《飞》。前奏响起，少年们在台上站定，有人不自觉攥紧衣角。歌声自高原少年口中缓缓流出，起初略带拘谨，进入副歌后声线舒展，干净而富有力量，仿佛携高原长风来到瓯江之畔。温州学子报以热烈掌声，不少人跟着节奏轻晃身体。紧接着，温州市实验中学合唱团唱响《就让世界听见》，清亮童声回荡在报告厅。高原之声与瓯江童音，在同一方舞台彼此呼应。
授旗仪式后，两地师生代表移步校园一角，共同栽种石榴树苗。新培的泥土松软湿润，树苗扎根于这片崭新的沃土。
温州市实验中学校长朱彬茹说，栽种石榴树，种下的不只是一株苗木，更是两地少年的友谊与对未来的共同期许；少年同心，方能凝聚逐梦前行的青春力量。壤塘县教育局党委委员色准勉励学生珍惜走出高原、奔赴东海的机会，多看、多学、多思考，把此行见闻感悟带回壤塘，分享给家乡更多同龄人。
温壤两地青少年交流已持续多年。依托“温壤石榴籽”工程，温州市教育局、市传媒中心、团市委等多方联动，先后组织10余批壤塘中小学生赴温州、杭州开展“浙里阿坝石榴红？温壤好伙伴”夏令营。一批批高原少年走出大山看世界。本次研学行程丰富，学子们还将前往洞头登临望海楼眺望东海，走进非遗场馆感受传统技艺，赴杭州探访浙江大学、漫步西湖，体验机器人与动漫科创项目。
来 源：温州日报
记者 伍秀蓉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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