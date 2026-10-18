温州日报 2026-10-18 09:40:15

10月15日，“石榴花开·山海情深”拜城、平阳、苍南宣讲走亲交流活动在苍南县书城横阳讲坛举行，来自新疆拜城，以及温州苍南、平阳三地的青年宣讲员代表同台宣讲、互动交流。

10月15日，“石榴花开·山海情深”拜城、平阳、苍南宣讲走亲交流活动在苍南县书城横阳讲坛举行，来自新疆拜城，以及温州苍南、平阳三地的青年宣讲员代表同台宣讲、互动交流。

三地宣讲走亲活动现场。苍南县委宣传部供图

活动设置宣讲、自由发言和调研考察环节。活动在一场“无尽蓝绿”主题宣讲中开场。随后，一场“你说我猜”游戏互动热闹启动，三地宣讲员在轻松氛围中拉近距离。宣讲环节，三地青年宣讲员轮番登台，围绕基层工作、守边故事、乡村振兴、文化传承和生态实践展开讲述。

“玉苍新声”宣讲员黄扬以《抗台新手出村记》讲述基层青年在防汛抗台中成长历练的经历，分享群众工作要将心比心的体会。拜城县老虎台乡“高原雄鹰”特色宣讲队宣讲员夏一诺带来《天山守护者：60年的忠诚誓言》，讲述边疆儿女扎根天山、忠诚守边的历程。“浙南红都后浪说”宣讲员王苗苗以《致富宝典》呈现田间地头的乡村振兴实践。苍南县学习青年宣讲工作中心带来情景剧《一路向海，听见苍南》，将宣讲与表演融合，呈现苍南向海发展的图景。拜城县“初心红”宣讲团宣讲员孙庆凤以《匠心护龟兹，文脉润天山》讲述龟兹文化传承。“浙南红都后浪说”宣讲员陈研和“玉苍新声”宣讲员吴默子分别以《最忆南麂“浙”片蓝》《无尽蓝绿，何以成为无价之宝？》讲述平苍两地践行“绿水青山就是金山银山”理念的实践。

自由发言环节，三地各一名青年宣讲员上台发表走亲感言。大家表示，活动带来了思想碰撞和文化交流，也促进了情感交融，希望今后有更多互学互鉴、共同成长的机会。活动期间，拜城县一行还深入渔寮金沙滩、油罐咖啡、小渔村循迹溯源现场教学点等地调研考察，在边走边看中交流发展经验、增进情谊。

此次活动中亮相的苍南宣讲力量，是当地近年培育青年理论宣讲矩阵的缩影。苍南以“玉苍新声”品牌为总牵引，通过开放麦、情景式、文艺式等新范式开展理论宣讲。苍南县学习青年宣讲工作中心作为理论宣讲类民办非企业单位，现有青年宣讲员40名，近三年累计开展宣讲活动100余场次。“青村纪”青年社群推动宣讲与创业实践融合，“南哥公社”以轻松活泼风格活跃在社群宣讲一线，此次活动主持人郭牧翰便来自“南哥公社”。从专业化运作到社群化探索，再到阵地化实践，苍南正以多元矩阵推动青年宣讲走深走实。

来 源：温州日报

原标题： 从天山守边讲到无尽蓝绿，拜城苍南平阳三地青年同台宣讲

本文转自：温州新闻网 66wz.com