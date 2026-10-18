温度新闻 2026-10-18 09:28:33

这个重阳，陪长辈出发吧，邂逅温州最美的秋天！

重阳别宅家！温州这些登高、休闲好去处，长辈也能轻松逛全程。

10月18日重阳节，温州多个景区推出敬老专属优惠，60周岁以上老人免票、半价。收好这份惠游指南，陪爸妈去看山看海。

重阳当天专属

雁荡山

10月18日，60周岁及以上游客凭身份证，免门票游灵峰景区(日景、夜景)、灵岩景区、大龙湫景区、三折瀑景区、方洞景区、显胜门景区、羊角洞景区、雁湖景区。

全年优惠：持居民身份证或者老年优待证、户口本、市民卡、驾驶证等能够证明年龄、身份合法证件，60周岁以上（含）70周岁（不含）以下的老年人，享受半价优惠，70周岁（含）以上的老年人免票。

洞头

60周岁以上游客凭身份证或老年优待证，本人及一名陪同家属均可免费游览望海楼、半屏山、仙叠岩（大沙岙）三大国有景区。

望海楼登高俯瞰百岛，仙叠岩临海栈道慢慢走，秋阳下海天一色，陪父母刚刚好。

泰顺乌岩岭国家级自然保护区

10月17日-18日7:30-16:30，游客购票入园即可领取同心锁与记号笔1份；发布带 #来泰顺顺顺秋 #踏秋乌岩登高祈顺 话题的原创打卡内容，满足点赞≥38或播放量≥300，可兑换黄腹角雉顺顺挂件1个（限量200个，兑完即止）。

门票：成人票50元；老年人票（60-69周岁，需出示身份证）25元。

筱村公社

重阳节当天，60周岁及以上老人凭有效身份证件可免票入园；陪同老人入园的成人可享特惠门票20元/张（原价30元/张）。

南浦溪景区

10月18日，60岁以上的老人凭有效身份证件可免门票入园（不含景交票）。

文祥湖夜游

10月16日-22日活动期间，60周岁及以上老人凭身份证现场购票享半价优惠；1位成人陪同1位老人出行，陪同成人票价可享8折优惠。

全年可用优惠

楠溪江

70周岁及以上免首道大门票，60至70周岁半价。

江心屿

70周岁及以上免上岛门票（含往返轮渡）；60至70周岁半价。温州本地户籍凭身份证免门票，仅付轮渡费6元。

百丈漈（刘伯温故里）

老年人70周岁（含）以上凭凭老年证或身份证免费；

60周岁（含）-70周岁（不含）凭老年证或身份证享半价优惠票。

百丈漈 叶维挺摄

泽雅七瀑涧

70周岁及以上免票，60至69周岁半价。

铜铃山国家森林公园

70周岁及以上免票，60周岁及以上半价。

温州乐园

70周岁（含）以上老人凭老年证或身份证（监护人陪同下）免费；男士60-70周岁、女士55-70周岁，可购优待票。

温馨提示：

出门前记得帮长辈带好身份证或老年优待证、户口本、市民卡、驾驶证等能够证明年龄、身份合法证件，景区均需凭证享受优惠。

重阳当天雁荡山、百丈漈、洞头等景区预计客流较大，建议早出发、错峰行。部分项目请在监护人陪同下体验，免费部分景区规定优惠不可叠加，出行前可通过景区公众号或电话再确认一下。

这个重阳，陪长辈出发吧

邂逅温州最美的秋天！

来 源：温度新闻

原标题： 重阳陪长辈游山海，温州这些景区免票、半价！

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com