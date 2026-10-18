温州日报 2026-10-18 09:28:07

“在家门口就能看病、理发，还有好戏看，我们老年人心里特别高兴。”村民刘建钗满面笑容。10月16日，永嘉县碧莲镇山川村第六届孝文化主题活动举行，寂静的山村，一下子热闹了起来。

在第六届孝文化主题活动上，文艺爱好者登台为老人们表演节目。 刘婷婷 摄

温州网讯 “在家门口就能看病、理发，还有好戏看，我们老年人心里特别高兴。”村民刘建钗满面笑容。10月16日，永嘉县碧莲镇山川村第六届孝文化主题活动举行，寂静的山村，一下子热闹了起来。

当天上午9点，文艺爱好者们轮番登台。唢呐、温州莲花、乱弹、越剧、笛子独奏……节目一个接一个，台下老人看得投入，掌声不断。义诊台前，老人排队量血压、问诊；理发摊上，志愿者手里的推子一直没停过。演出间隙，村里对10名“最美老人”进行表彰。

山川村年轻人大多外出，该村党委书记吕秀海介绍，全村户籍人口1700多人，其中60岁以上老人400多人，常住人口仅300余人。“今天比过年还热闹，有些人平时住在城里，今天都回来了。”吕秀海说，活动经费由村里能人出资，该活动已连续多年举办，只为增强村民凝聚力，也让老人们体验集体生活，感受到尊重。

近年来，小村敬老爱老氛围日益浓厚，村内建立了常态化关爱老人机制。党员、村干部、驻村干部定期上门走访独居老人，青年自发组建志愿队伍，按需为老年群体送上物资帮扶。“老人在家有人问、有人管、有人陪，年轻人在外面也放心。”吕秀海透露，下一步，计划成立专项帮扶小组，重点关注独居老人，让他们的晚年生活更舒心安心。

活动快结束时，吕秀海和村干部把刚捣好的麻糍端到老人手里。热气腾腾的糯米香里，老人们围坐在一起，边吃边聊。这是山川村一年一度最朴素的团圆

来 源：温州日报

原标题： 小山村办起第六届孝文化活动 永嘉山川村老人乐享团圆

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 胡丽凡 陈雨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com