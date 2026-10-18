几多全浙江首家蓝标店落地温州 首店经济再添“信任票”

温州日报 2026-10-18 08:46:00

10月17日，国内鲜食零售品牌几多全的温州首店在滨江万象城开门迎客。该店也是该品牌在浙江的首家蓝标店。近期，越来越多品牌首店选择落地温州，折射出温州消费能力被充分认可。

温州网讯 10月17日，国内鲜食零售品牌几多全的温州首店在滨江万象城开门迎客。该店也是该品牌在浙江的首家蓝标店。近期，越来越多品牌首店选择落地温州，折射出温州消费能力被充分认可。

几多全品牌创立于2025年，母公司伍爱集团有十余年研发与零售运营积淀，目前全国门店已超200家、覆盖近100座城市。蓝标店是几多全的高端标杆店型，在原料甄选、配方研发、品控标准和门店体验上均高于常规门店。几多全坚持“净配方”理念，首创食品配料净化等级体系，将产品配料纯净度划分为A至F六级。门店只上架符合蓝标等级标准的产品，每批次产品附溯源二维码，第三方检测数据可查。

开业首日，几多全位于滨江万象城的门店内客流不断，不少市民专程到店打卡选购。门店空间通透，鲜卤、烘焙、休闲零食、现制饮品等分区陈列整齐，店员持续补货、接待顾客，现场热闹而有序。

正在选购的市民潘先生说：“价格挺优惠，配料比较干净，有小孩子了嘛，健康这方面会更加留心。”他坦言，自己是因为开业活动过来“凑热闹”，“新品牌要长期做下去，最终还得靠味道和品质。”来自福建福鼎的游客赖小颖说：“前段时间刚去长沙旅游，在几多全店里消费过，觉得东西很好，没想到在温州又遇到首店开业。”她大包小包选购了不少产品，还帮朋友代购了很多。还有年轻顾客表示，在社交平台刷到过几多全，得知品牌落地温州，便趁开业期间前来选购下午茶零食。

“温州首店经济环境优越、消费活力突出，因此我们将浙江首家蓝标店放在温州。”几多全华东运营经理叶文军表示，温州消费者务实理性、看重品质，与几多全“净配方”理念高度契合。叶文军表示，希望以温州首店为起点，把干净配方、风味在线的新鲜食品带给本地消费者。

近年来，越来越多品牌首店选择温州，这既是对温州消费能力的认可，也为本地消费市场持续注入新活力。几多全将浙江首家蓝标店落地温州滨江万象城，既是品牌对温州消费活力与品质消费需求投下的信任票，也成为温州首店经济“遍地开花”的又一缩影。

来 源：温州日报

原标题： 几多全浙江首家蓝标店落地温州

滨江万象城店昨开业，首店经济再添“信任票”

记者 黄伟 摄影 苏巧将

本文转自：温州新闻网 66wz.com