温度新闻 2026-10-18 09:41:35

十月的洞头，海风轻拂，阳光正好。10月16日上午，海霞村迎来了一群特殊的客人——30名来自太平洋岛国的女官员。她们围在洞头渔嫂身边，认真学习织网，手指翻飞间，一张张渔网渐渐成形；另一旁，几位女官员正跟着厨娘学做洞头非遗鸡母粿。这是太平洋岛国女性与可持续发展研修班在洞头开展交流活动的第2天。昨日，一行抵达洞头，开启为期六天的考察交流。

温州网讯 十月的洞头，海风轻拂，阳光正好。10月16日上午，海霞村迎来了一群特殊的客人——30名来自太平洋岛国的女官员。她们围在洞头渔嫂身边，认真学习织网，手指翻飞间，一张张渔网渐渐成形；另一旁，几位女官员正跟着厨娘学做洞头非遗鸡母粿。这是太平洋岛国女性与可持续发展研修班在洞头开展交流活动的第2天。昨日，一行抵达洞头，开启为期六天的考察交流。

太平洋岛国女官员们跟着渔嫂学习织渔网。 黄文盈 摄

当天上午，一行人的行程紧凑而丰富。女官员们先后参观洞头先锋女子民兵连纪念馆、海霞妈妈志愿服务队总部，了解海岛女性从守海护边到参与基层治理、公益服务的传承创新实践。体验完洞头渔家特色非遗互动活动后，大家走进海霞村文创店，选购洞头特色文创产品。现场，部分女官员们拿出从本国带来的手工耳环，赠送给洞头渔嫂和“海霞妈妈”志愿者。不少女官员戴着本国特色耳环，穿着特色服饰，成为一道亮丽的风景。

来自汤加王国的学员给海霞妈妈志愿者赠送当地手工耳环。

阿纳茜妮·图普·拉塔·伊·利夸·维库内是来自汤加王国的学员。她说，中国志愿服务给她留下深刻印象，女性在其中发挥着积极作用。她引用“妇女能顶半边天”说，在汤加，女性也支撑着另一半天空。“上午在海霞村的行程，学到了很多，我准备将这里用手机直播销售手工艺品的经验带回汤加，帮助当地女性改善经济状况。”

休息室大家开心合影。

洞头区海霞文化发展中心党组书记、主任陈盈盈介绍，此次一行人来自海岛国家，因此在行程里特别安排了洞头海岛特色及非遗文化互动，促进洞头海岛文化国际传播。“参观过程中，不少女官员都表示希望将‘洞头经验’带回去。尽管语言不同，但女性自立自强的精神是国际通用的。”

一行人选购洞头特色文创品。

据悉，去年我市举办大力弘扬海霞精神工作会议，温州市政府与中华女子学院达成战略合作。推动海霞营地承接全国女主播妇联主席执委培训班、发展中国家女官员领导能力建设研修班等。与此同时，洞头区政府与中华女子学院合作，将洞头列为全国妇联干部培训学院妇联干部、妇女干部教育培训“移动课堂”，引入高规格研修培训。

此次交流正是此前洞头与中华女子学院合作的成果落地。六天的行程里，女官员们陆续赴温州市规划展示中心、森马集团、海洋食品产业园、东海贝雕艺术博物馆、韭菜岙、大沙岙、东岙村、洞头村、“科创中国”中国眼谷基地等地，继续考察女性在城市规划、数字经济、海洋产业、非遗传承、海上救援等领域的作用。

来 源：温度新闻

原标题： 太平洋岛国女官员走进洞头！在“海霞精神”发源地感受“她力量”

作者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com