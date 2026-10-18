中国新闻网 2026-10-18 09:28:35

金秋时节，稻浪翻滚、蟹肥膏满。近日在浙江瑞安，丁山二期海水稻东南沿海示范基地的稻蟹共生田迎来新一轮“大考”。

金秋时节，稻浪翻滚、蟹肥膏满。近日在浙江瑞安，丁山二期海水稻东南沿海示范基地的稻蟹共生田迎来新一轮“大考”。

农业专家团队深入田间地头，一边核算水稻产量，一边丈量青蟹规格、统计成活率，实地检验这片盐碱地上生态种养模式的成果。

“今年浙江沿海接连遭遇多个台风，不少农田白叶枯病发病较重。幸好这块田病害控制得不错，产量稳住了。”瑞安市农业农村局种植业管理科高级农艺师卢明河说，基地今年优选“甬优15”“浙优19”两个耐盐碱水稻品种，眼下已迎来丰收，水稻亩产可达400公斤。

浙江瑞安，海水稻东南沿海示范基地迎来丰收季。瑞安市融媒体中心供图

眼前这片生机盎然的沃土背后，是一次“沧海变桑田”的华丽转身。

瑞安地处浙江东南沿海，拥有大量滩涂围垦形成的沿海盐碱地。过去，这些区域因盐碱含量高、土壤贫瘠，属于“不毛之地”。近年来，通过科技改良和模式创新，瑞安海水稻东南沿海示范基地的土壤盐碱度已从6‰降至3‰以下，成功转化为“良田”和“聚宝盆”。

走进稻蟹共生田，只见金黄饱满的稻穗压弯了稻秆，大型收割机正来回作业，收割成熟的稻谷。另一边，工作人员从稻田环沟中拉起地笼，将一只只体态壮硕的青蟹捕捞上岸。

7月中下旬，该基地投放了12000多只、单只重约30克的青蟹苗。水产专家对捕捞上岸的青蟹逐一过秤、测量规格。实测结果令人惊喜：青蟹平均重量达到150克，最大的超300克。

温州渔业技术推广站副站长范正利介绍，专家组现场抽检60只青蟹进行测算，蟹苗增重效果理想，“稻蟹共作期间，水稻全程不打农药，采取有机菌肥施用、生物防控等方式，既保住了青蟹存活率，水稻生长也不受影响。”

浙江瑞安，农户展示生长在稻田中的青蟹。瑞安市融媒体中心供图

2024年，该基地正式获授“浙江瑞安海水稻科技小院”称号，成为盐碱地治理与智慧农业的创新标杆。科技小院负责人陈秀炜介绍，基地已连续三年开展稻蟹、稻虾共生试验，不断优化种养技术、筛选优良抗逆性品种，探索“一水多收”，切实提高亩均效益。

“我们海水稻科技小院跟宁波大学海洋学院建立深度合作，针对盐碱地进行综合种养。目前稻蟹共生基地已经进行三年实验，主要是利用盐碱地自身特点，结合青蟹生长环境，再选育适应于盐碱地的稻种，实现一块稻田多重丰收。”陈秀炜说。

范正利介绍，瑞安创新试点稻蟹共生模式，已经初步掌握了稻蟹共生的关键核心技术。下一步，温州将在乐清、龙港、苍南等具有盐碱地的区域推广稻蟹共作的模式，让更多沿海滩涂盐碱地飘出稻香、养出肥蟹，续写“沧海变桑田”的故事。

来 源：中国新闻网

原标题： 盐碱地里双丰收 浙江瑞安稻蟹共生见证“沧海变桑田”

记者 黄彦君 蔡佳佳 张森

本文转自：温州新闻网 66wz.com