央广网 2026-10-18 09:28:35

10月16日，2026年中国（温州）物联传感大会在浙江乐清开幕。会场内外频繁出现的一个判断是：传感器产业的竞争，正在从“有没有”转向“强不强”。

10月16日，2026年中国（温州）物联传感大会在浙江乐清开幕。会场内外频繁出现的一个判断是：传感器产业的竞争，正在从“有没有”转向“强不强”。

今年4月，工信部等九部门印发的《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028年）》明确将“提升中高端传感器自主创新水平”列为设备升级的首要任务，到2028年物联网核心产业规模突破3.5万亿元。国家层面对感知底座的要求已经十分清晰，问题在于县域制造集群如何接住这一棒。

2026年中国（温州）物联传感大会现场（央广网发 活动主办方供图）

乐清的答案是“顺势上溯”，而非“平地起势”。2025年，乐清智能物联产业集群规上产值已达842亿元，集聚规上企业379家、工信部专精特新“小巨人”21家。低压电气产品在国内市场份额达65%以上，通信连接器同样是国家级集群，传感产业天然长在既有制造纵深之上。金卡智能的物联网燃气终端领跑全球市场，贝良风能主导制订风力发电机组测风传感器行业标准，从传感、连接到控制、服务的链条已经成形。

真正值得留意的，是产业跃迁发生在什么粒度上。大会签约项目中，上海长江汲智年产100万台智能传感器项目已落地乐清，配套厂房正加快建设，产品覆盖光纤、激光位移、安全光幕等七千余款，直指半导体、锂电、光伏储能场景。“我们是从乐清走向全国的企业，一直心系家乡发展，抓住这次机遇回乡投资落地。”上海长江汲智传感技术有限公司负责人的这句话，点出了集群黏性的实质：企业回流靠的是场景密度和市场逻辑，而非单纯的乡情。

2026年中国（温州）物联传感大会现场（央广网记者 项楠 摄）

把实验室推到车间一线，是乐清另一条容易被规模数字遮蔽的线索。就在大会前一周，乐清公布2026年“科技副总”选派名单，104名高校专家赴民营企业任职。

“科技副总”机制在乐清已运行四年，形成“企业出题、政府助题、平台答题、车间验题”的闭环。乐清市科技局相关负责人说得直白：“产学研合作从来没有捷径，唯有将论文书写在机器轰鸣的车间里，才能让创新的种子在产业的土壤中生根发芽。”

“科技副总”入企指导（央广网发 乐清市委宣传部供图）

国家智能传感器创新中心副总裁朱佳骐此前也判断，具备信息采集、处理、交换和决策能力的智能传感器，正在人工智能加持下“不断出现新品类并跑甚至领跑”。这一趋势能否在乐清落地，不取决于园区规划的面积，而取决于车间里能否持续解出中试断层和工艺积累的难题。

柳白新区3.75平方公里的物联传感园，配套技术创新、产业服务、产业金融、人才服务“四大平台”，试图把中试验证、检验检测、创投基金和工程师培养嵌入企业全周期。

放在“十五五”提升产业基础能力和关键环节自主创新水平的布局中审视，乐清的探索价值不在于再造一个产值高地，而在于验证一种以既有制造集群为底座、以车间为创新末端的县域路径。这条路能不能走通，答案不在大会的签约台上，在一条条产线的调试和一次次工艺的反复之中。

来 源：央广网

原标题： 从“中国电器之都”到“感知高地”：一场产业跃迁的乐清逻辑

记者 项楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com