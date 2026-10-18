中国新闻网 2026-10-18 09:24:27

近日，浙江省委党校党的创新理论“流动课堂”（下称“流动课堂”）走进温州永嘉，省、市、县党校90余名教师相聚山水诗乡，同堂切磋教学之道、锤炼精品课程，推动党的创新理论在瓯越大地讲深讲透、入脑入心。

近日，浙江省委党校党的创新理论“流动课堂”（下称“流动课堂”）走进温州永嘉，省、市、县党校90余名教师相聚山水诗乡，同堂切磋教学之道、锤炼精品课程，推动党的创新理论在瓯越大地讲深讲透、入脑入心。

“流动课堂”是全省党校一体联动、协同发展的重要平台。此次走进永嘉，汇聚精品好课展示、专家专题辅导、教学经验分享、红色现场教学，“一揽子”优质教学资源直达基层、共建共享。

“流动课堂”现场。浙江省委党校供图

精品示范课同台亮相

“一送一亮”架起教研连心桥

一堂好课，既要有理论高度，也要有实践温度。本次“流动课堂”以此为标尺，优选干货满满的精品示范课。

浙江省委党校教师陈娟讲授《提高改革攻坚能力》，从理论解析延伸到实操路径，层层递进，既有学理深度，又紧贴基层实践，“党味”足、“鲜味”浓，为基层党校教学树立了标杆。改革攻坚这样一个宏大命题，落到基层就是一个个具体场景、一项项重点任务。永嘉县委党校主体班学员们结合工作实际，提出了自己的疑问和困惑，用理论之钥破解现实之困。

专题辅导环节，温州市委党校、永嘉县委党校的青年教师分别围绕“三个基层”、全面深化改革主题晒课程、展实践；浙江省委党校专家送理念、教方法，既肯定特色亮点，也点出提升方向。一来一往间，搭建起全省党校互通互学的教研交流桥梁。

研讨答疑直击痛点

解锁基层案例教学“新招式”

基层党校做案例教学，普遍存在选题难、调研难、课堂吸引力不够等问题。“流动课堂”精准锚定这些“堵点”，以经验分享、互动答疑为一线教师现场支招。

浙江省委党校教务部门负责人带来《青年教师如何上好专题（案例）课》，把理论讲授和研讨交流融合在一起，课堂氛围热烈。听课教师纷纷抛出困惑：怎么做好实地调研？如何让课堂更抓人？……专家见招拆招，逐一解惑。

“开发本土案例课，一直是我们的短板。”一位青年教师感慨，听完这堂课，选题、调研、授课的思路一下子清晰了，回去开展教学更有底气。一场研讨，把案例教学的实操经验带到楠溪江畔，把干事授课的“金钥匙”交到基层教师手上。

实景课堂走进乡村

在行走中淬党性悟担当

“流动课堂”还依托红色资源，打造沉浸式党性教育实景课堂。

沿着“两个分量”重要批示溯源路线，大家走进碧莲镇后九降村开展现场教学。实地观摩后，永嘉县委党校教师王倩倩以《“两个分量有多重”重要批示精神的深刻内涵与实践要求》为题作理论阐释。在她的娓娓道来中，大家更加深切地感受到党的创新理论的真理力量和实践伟力，也为基层党校备好“双课双讲”现场教学课程，提供了可复制、可落地的实践路径。

“流动课堂”不仅送来优质教学资源，更传递教研思路方法，让理论传播的种子不断在山区海岛县生根发芽。下一步，“流动课堂”将继续扎根基层沃土，为深入践行“八八战略”，高质量推进共同富裕和中国式现代化省域实践，汇聚党校力量。

来 源：中国新闻网

原标题： 楠溪江畔传新声 “流动课堂”为基层党校教师蓄能充电

记者 王逸飞 方跃辉 林雅意

本文转自：温州新闻网 66wz.com