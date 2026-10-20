温州非遗玩出“年轻态”

温州日报 2026-10-20 08:22:19

日前，2026第七届长三角非遗节闭幕式暨十大非遗创新案例发布会在上海举行。温州三个项目从沪苏浙皖四地50余家单位中脱颖而出，成功入选“第七届长三角非遗节·十大非遗创新案例”，成为本届非遗节上表现最亮眼的城市之一。

温州网讯 日前，2026第七届长三角非遗节闭幕式暨十大非遗创新案例发布会在上海举行。温州三个项目从沪苏浙皖四地50余家单位中脱颖而出，成功入选“第七届长三角非遗节·十大非遗创新案例”，成为本届非遗节上表现最亮眼的城市之一。

再往前推，国庆节前，温州漆器什物铺在朔门古港考古遗址公园正式开张，集合高校、工美院平台和传承人，以联合主理人的形态向产业化方向迈出有力的一步；节后，《有戏》——AI+非遗时尚艺术展在鹿城区文艺家之家开幕，用AI解锁南戏古韵，探索非遗活化新路径。

这些新晋荣誉与场景，都展现出温州非遗在年轻化表达、跨界新花样与新生态构建上的积极探索。

非遗企业闯市场

此次在第七届长三角非遗节上大放异彩的温州非遗创新案例，分别是《中药九制技艺药食同源食品》《温州螺钿“非遗+影视”》《黄杨木雕北京好礼——“周游京城”北京拼图冰箱贴》，正是非遗新趋势的生动注脚。

其中，中药九制走的是“降门槛”。苍南“长生老号”以中医药理论为基础，依据辨证施治及药物自身性质，选用药食同源天然中药材，经洗、切、晾、润、蒸、晒、焖等多道工序，“九制”后实现减毒、增效、除菌、改良口感、便于贮存、纠正偏性，提升药材及药食同源食品的保健食用价值，让传统医药以更轻盈、更日常的方式融入现代生活。

温州螺钿走的是“IP借势”。洞头东海贝雕艺术博物馆联动《雁回时》《永夜星河》两个热门影视IP做市场化开发，推出螺钿首饰盒系列、永夜星河螺钿茶饰系列产品，运用天然贝壳，通过切割、去皮、打磨、按压、粘贴等工序相结合，呈现螺钿绚丽光泽，让传统螺钿技艺借力影视流量走进年轻群体，实现传统非遗的产业化赋能与年轻化传播。

永夜星河螺钿茶饰系列。图片由洞头东海贝雕艺术博物馆提供

黄杨木雕走的是“换语言”。温州瓯奇刻携手中国工艺美术大师叶萌春，大胆跳出传统木雕人物花鸟的固有题材，将抽象地形数据转化为可触摸、可拼装的木雕拼图，把地理国土文化、城市空间风貌融入传统木刻，并与潮流IP“周同学”合作进行产品联合售卖，创新“非遗+地理测绘+潮流创新”的全新表达，依托展览展示、科普研学、文博推介等方式面向大众传播，让冰冷的测绘数据化作可把玩的非遗艺术品，成功吸引青年群体关注传统木雕技艺。

瓯奇刻小龙人木雕潮玩。图片由瓯奇刻提供

三条不同的路径，背后是温州非遗企业闯市场的三种打法——以IP开发打开市场，以跨界融合刷新体验，以消费落地反哺传承。三条路径都是把非遗从展柜里“请”出来，换成年轻人熟悉的形态，摇身一变成为活在年轻人手里的“新潮流”。

联动高校添薪火

除了文创新品走出去外，温州非遗还积极搭建起新场景，朔门古港的漆器铺、鹿城文艺之家的AI展纷纷牵手高校，为非遗手艺注入青春力量。

国庆节前，温州漆器什物铺在朔门古港考古遗址公园开张。这座由百年张氏民居改建而成的文化展示馆，名字取自《东京梦华录》里北宋开封那间“温州漆器什物铺”。一进正门，弧形屏风上绘制的北宋汴京御街市井与温州漆器作坊场景便映入眼帘，让人顿生穿越千年之感。温州漆器在两宋时产销两旺，素有“全国第一”的美誉。市民游客可以在这里近距离观摩北宋漆碟、南宋银扣黑漆盏托等珍品，了解26种大漆技法，还可亲手体验漆艺制作。

市民游客参观温州漆器什物铺漆艺装置和漆画长廊。图片由温州漆器什物铺提供

很长一段时间里，温州漆器困于传统创作，市场转化率不高，难以进入大众消费市场。如今，温州漆器什物铺跳出传统非遗转化模式，以联合主理人模式整合传承人、院校、运营等资源，搭建集展示、体验、销售、研学于一体的运营链条。开业当天，温州理工学院研学基地在此授牌，高校团队与非遗传承人一起研发市场化产品，打通漆艺研发、成果落地的转化通道，为产业化持续“造血”。接下来，联合主理人还将继续挖掘温州漆器文化资源，开发接地气的漆艺文创产品，拓宽线上线下销售渠道，让千年漆器焕发新生。

如果说漆器铺是高校设计力量与传承人的携手，那么节后亮相的《有戏》AI展，则是高校以数字技术赋能非遗的又一次尝试。

温州文化艺术发展基金项目《有戏》——AI+非遗时尚艺术展，由温州大学联合浙江省民间文艺家协会、温州市文学艺术界联合会主办。展览以南戏为内核，汇集作品100件（套），设五大叙事板块，将黄杨木雕、瓯塑、剪纸等温州传统工艺与AI技术、时尚设计、文创创作相融合，打造人机艺工协同共创的艺术现场，让观众从旁观者变为非遗活化的参与者。

《有戏》——AI+非遗时尚艺术展。图片由温州大学提供

高校带来的不只是设计力量，还有一批愿意留下来的年轻人。他们将现代审美融入传统技艺，让沉寂器物变身潮流单品，依托数字化载体打破传播壁垒，以潮流、趣味、沉浸式的年轻态玩法活化千年非遗。

来 源：温州日报

原标题： 温州非遗玩出“年轻态”

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com