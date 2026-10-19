温州日报 2026-10-19 08:37:01

龙湾区永中街道龙华村篮球场内，95张圆桌依次排开，660多名年满60周岁的老人围坐席间，爱心人士、志愿者、各村社代表共千余人欢聚。当天，以“携一山乡味，叙新里乡情”为主题的龙华村首届“山邻新里”百家宴在此开席。

早年从泰顺、文成迁居而来的乡邻坐在一起拉家常、品美食。记者 苏巧将 摄

温州网讯 昨天，时值重阳节。龙湾区永中街道龙华村篮球场内，95张圆桌依次排开，660多名年满60周岁的老人围坐席间，爱心人士、志愿者、各村社代表共千余人欢聚。当天，以“携一山乡味，叙新里乡情”为主题的龙华村首届“山邻新里”百家宴在此开席。

泰顺拉面、九层糕、糯米山药、笋干老鸭汤等14道热菜悉数上桌，大半取自泰顺、文成山区，另配一两道龙湾本地菜，三地风味融于一席，勾起老人们的故土记忆。席间年纪最长的老人已有95岁，身旁是相伴二十多年的老邻居。舞蹈《中华孝道》、龙华村村歌、太极拳、电吹管合奏等节目轮番登台，席间笑语盈盈，掌声阵阵。

这席家宴的根脉，要追溯到28年前。为建设珊溪水利枢纽工程，1998年至2000年，来自泰顺、文成两县7个乡镇36个行政村的2320名乡亲告别深山，迁居龙华，组建新村。迁居之初，村民一边安置一边建房，克服语言差异、生活习惯不同和就业困难，靠进厂务工、房屋出租、创新创业等逐步站稳脚跟。

担任村支书20余年、2020年退休的夏念伟是第二批移民。“那时候一边安置一边建房，确实辛苦，靠着大家一步步努力，才扎下根。”他说，从山里走出来，其实就是一个山民变市民的过程，如今亲眼看着村子从外来迁居者变成家园的主人翁，心里十分踏实。1998年从文成首批迁来的移民章朱凤当天也来帮工，她的感受很朴素：“山里辛苦，这边富裕多了，生活都过得很好。”

踏实和好日子的背后，是龙华村这些年一步步长起来的家底。如今该村常住人口超5000人，数百间沿街商铺林立，餐饮、零售、物流业态蓬勃发展，灯光篮球场、文化礼堂、夜市街市一应俱全，并先后获评省级、市级卫生村。今年9月，村里还办起了篮球夜市邀请赛，以“体育+夜市”吸引人气，夜市摊位营业额按比例抽成，把赛场热度变成村集体经营性收益。

日子红火了，村两委接过乡亲们“为老人办一桌酒”的提议并牵头张罗；这场孝老家宴，得到来自泰顺、文成、龙湾三地的70多位爱心人士以及爱心企业踊跃捐资捐物，共筹得资金近13万元，酒水、饮料、伴手礼准备齐全，为全村60周岁以上老人免费开席。村党总支书记、村委会主任夏向阳介绍，现场还设起山货摊位，猕猴桃、九层糕、糯米山药等山里农货就地展卖，不用跑回山里，在龙华就能吃到、买到老家味道。

永嘉县岩坦镇源头村党总支书记、村委会主任陈小静受邀到场，边吃席边取经。她表示，一个移民村能把重阳节办得这样热闹，给老人带来实实在在的幸福感，值得学习借鉴。居住在龙湾的法国友人Remi也在席间。他来温州四年，平日爱拍中国文化，头一回见百家宴，边拍边尝，“这样热闹的百家宴，很值得拍下来”。

谈及下一步打算，夏向阳表示，首届百家宴先在村内办扎实、办出口碑，“明年就向社会公开预订，欢迎大家再来龙华，不见不散”。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺味、文成色、龙湾情 移民村摆起“山邻新里”百家宴

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com