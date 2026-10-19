温州都市报 2026-10-19 08:28:04

本次活动，创新打造“1+3+8”全民终身学习活动展示体验空间，串联全年龄段各类特色学习活动，营造全民参与、终身乐学的浓厚氛围。

温州网讯讯 10月17日，以“让学习成为一种生活方式”为主题的2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周在温州园博园国际会议中心（中国馆）启幕。本次活动，创新打造“1+3+8”全民终身学习活动展示体验空间，串联全年龄段各类特色学习活动，营造全民参与、终身乐学的浓厚氛围。

点亮浙江省终身学习全域地图

启动活动上，以“星光闪耀·榜样力量”“一日之习·终身之学”“瓯潮汇光·学脉相承”三个篇章，集中展现浙江省全民终身学习的丰硕成果和浓厚氛围。其中，《看见》以讲述与情景再现的形式，展现全国和浙江省“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”的先进事迹与典型做法；音乐剧《一天》以不同学习者的一天为线索，生动呈现《浙江省老年教育条例》、浙江省高校终身学习文化节、自学考试改革等浙江终身教育领域创新成果；《潮生》则以瓯越文化的诗意表达，传递终身学习理念。

活动上，浙江省教育厅二级巡视员朱鸿飞与来自浙江省各地的“老、中、青、幼”四位终身学习者代表共同点亮浙江省终身学习全域地图，并宣布2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周正式启动。

研学券“一站式”解锁专属学习地图

活动当天，温州园博园国际会议中心内外充满浓郁的学习氛围。据悉，此次活动创新打造“1+3+8”全民终身学习活动展示体验空间。“1”即主会场活动，“3”即面向不同年龄段的青苗、知行、银龄三大社会大讲堂，“8”即包括开放教育、继续教育、人工智能、非遗美学、瓯越美食、品质生活、共富助农、家庭教育等8个主题学习区。

走出主会场，依托一张研学打卡券，带领市民“一站式”解锁专属学习地图。人工智能展区以脑机接口、智能装备、数智教育等前沿应用，让终身学习与前沿科技同频；非遗美学展区的瓯剧、木偶戏等非遗文化可看可学，让千年文脉融入日常；瓯越美食展区由职业院校师生现场烹制温州风味，将“舌尖上的学问”转化为生动的生活课堂；品质生活展区的眼健康科普等健康服务，回应市民的健康关切；继续教育展区则汇聚18所高校、职业院校和温州青年夜校、技能夜校等社区学校，为在职人群点亮“闲暇课堂”；开放教育区的全龄学历课程、学分银行积分兑换“学霸包”，让学习成果人人可及；共富助农区校企合作产品同台亮相，动植物、宠物训导等快闪课堂轮番开讲；家庭教育区则展出家庭实验作品200多件，吸引不少学生围观。“我觉得活动很有趣，不仅好玩，还让我在不知不觉中收获了许多知识。”温州高铁新城站西小学的伍依晗说。

青苗讲堂里，专注力训练、瓯剧体验、科学探究等课程陆续开讲；知行学堂，面向青少年和家长，开设三位一体综合评价招生、青少年近视防控科普等课程，把家庭最关切的教育话题请进讲堂；银龄学苑，则为老年群体准备了书画提升、太极养生八式等课程。“这次活动，既有课堂的集中学习，又有研学这种体验式学习，我感觉非常好。展区的内容也很全面，不仅有传统文化，还有脑机接口等前沿科技。”鹿城区社区教育指导中心终身教育处主任樊胜武说。

本次活动由浙江省教育厅、温州市人民政府联合主办，浙江开放大学、浙江省终身教育学会、温州市教育局、瓯海区人民政府、温州开放大学共同承办。据悉，活动周期间，全省各地、各高校将结合实际情况分别开展主题鲜明的特色学习活动。

来 源：温州都市报

原标题： 2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周启幕

创新打造“1+3+8”终身学习展示体验空间

记者 石霖 通讯员 季毓蒙 夏雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com