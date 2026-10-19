温州都市报 2026-10-19 08:47:51

近日，鹿城区里仁亭公益慈善服务中心揭牌仪式在双屿街道双岙村里仁亭文化长廊举行，城西基层慈善服务再添新阵地。

温州网讯 10月16日上午，鹿城区里仁亭公益慈善服务中心揭牌仪式在双屿街道双岙村里仁亭文化长廊举行，城西基层慈善服务再添新阵地。

里仁亭坐落于双屿街道双岙村双岙嘉苑西侧，2024年9月启动建设，2025年1月正式落成。亭名取自《论语》“里仁为美”，寓意择仁而居、向善而行，以亭为载体，持续传递至善大爱、邻里温情。如今，里仁亭已完成民政部门登记注册，转型为专业化、规范化、常态化的公益慈善服务中心。中心现有志愿者近40名，设康养服务、日常活动两大专项小组，常态化开展公益送餐、入户慰问、健康帮扶等暖心服务，将精准、细致的慈善关怀送到老年群体家门口。

揭牌仪式上，鹿城区委常委、双屿街道党工委书记滕灵辉在致辞中表示，里仁亭是多方聚力、众人拾柴打造的爱心阵地，为辖区构建政府引导、社会参与、全民共建共享的养老服务新格局提供了生动实践。针对中心后续发展，他提出三点要求：一是服务做细做实，立足老年人、新居民实际需求，坚守纯粹公益底色，让群众愿参与、常受益；二是机制长效运转，整合社会捐赠、企业结对、志愿服务等多方资源，规范善款使用，实现慈善阵地可持续、常态化运营；三是品牌擦亮做响，深耕温州善亭文化，挖掘片区特色，打造可复制、可推广的基层敬老慈善服务样板。

活动现场，温州国德养老服务有限公司、浙江里仁纳米科技有限公司两家爱心企业现场捐赠善款共计40万元，以实际行动助力辖区公益慈善与养老服务高质量发展。

据介绍，里仁亭公益慈善服务中心将创新打造“公益两条街”特色服务品牌。综合便民服务街常态化提供伏茶供应、公益理发服务，每周六固定开展血压血糖检测、疼痛理疗等便民项目；温州传统美食街每周六定时开放，以本土风味慰藉长者乡愁，让公益服务有温度、有烟火、有延续。

里仁亭公益慈善服务中心负责人胡凤仙表示，里仁亭既是邻里休闲相聚的暖心空间，更是传播孝善文化、践行公益初心的基层阵地。下一步，中心将持续深耕敬老助老事业，常态化开展惠民便民活动，规范管理、依法行善，广泛汇聚志愿力量，让仁爱之风扎根基层、久久为功。

揭牌当日，中心同步开展一站式便民公益服务。现场义诊理疗、口腔检查、AI心脑血管筛查、四季养生肺贴、免费理发、善亭美食等服务摊位有序铺开，内容丰富、服务贴心，让辖区老人足不出社区，就能享受到全方位、精细化的健康便民服务，切实提升老年群体的幸福感、获得感与安全感。

来 源：温州都市报

原标题： 城西基层慈善服务再添新阵地 里仁亭公益慈善服务中心将创新打造“公益两条街”特色服务品牌

记者 陈忠 通讯员 杨翼嘉

本文转自：温州新闻网 66wz.com