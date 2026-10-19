第十八届省运会在衢州开幕 温州代表团进入决战阶段
昨晚，浙江省第十八届运动会在衢州市体育中心体育场拉开帷幕。现场，两位温籍奥运冠军的亮相引来全场瞩目。徐嘉余担任火炬手，郑思维担任执旗手。图为徐嘉余接力陈雨菲传递火炬。■组委会供图
温州网讯 昨晚，衢州市体育中心体育场灯火璀璨，浙江省第十八届运动会在此拉开帷幕。今天起，温州代表团将进入本届省运会决战阶段。
开幕式现场，两位温籍奥运冠军的亮相引来全场瞩目。徐嘉余担任火炬手，郑思维担任执旗手。当徐嘉余手持火炬跑入体育场时，看台上响起热烈的欢呼声。这位从温州走出去的“仰泳之王”，四战奥运圆金牌梦的历程，早已成为温州竞技体育最具分量的注脚之一。徐嘉余1995年出生于鹿城，2024年巴黎奥运会，他与队友合力拿下男子4×100米混合泳接力金牌，完成了从“四朝元老”到奥运冠军的最终跨越。郑思维1997年出生于温州鹿城，他与黄雅琼组成的“雅思组合”长期统治混双赛场，2024年8月，郑思维/黄雅琼在巴黎奥运会羽毛球混双决赛中夺冠，以全胜战绩登上最高领奖台。
当温州代表团方阵步入会场时，掌声与欢呼交织。走在队伍最前方的旗手，是就读于温州体校九年级的篮球少年吴元德。他刚刚与队友拼下本届省运会男子篮球乙组亚军。“这面旗帜承载着温州的汗水与信念，我会擎好它，展现温州队永不放弃的体育精神。”吴元德说。
开幕式之后，省运会将进入集中决战期。温州代表团330名运动员将在足球（女子丙组）、乒乓球、霹雳舞、赛艇、国际式摔跤、游泳、田径、攀岩、击剑、蹦技等10个分项中全线出击，目标直指46枚金牌。截至18日，温州已有851名运动员参加了23个大项角逐，斩获89金59银64铜，金牌数、奖牌数、总分均列全省第三。守住“全省前三”，游泳与田径两条“基础大项”战线是温州关键的底气所在。
泳池向来是温州竞技体育的王牌阵地。上届省运会，温州游泳队游出参赛历史最佳的43.25枚金牌，仅次于杭州。经过又一个冬训周期的系统打磨，温州体校游泳队运动员在赛前最后一个冬训中进行了集中强化。在杭州长期占据游泳霸主地位的格局下，温州泳军能否在衢州泳池中进一步缩小差距、甚至实现局部反超，是本届省运会温州代表团最具看点的悬念之一。
田径赛场同样承载着温州的冲金期待。上届省运会，温州田径队以24金高居各代表团首位，一举刷新了2002年本土办赛时的历史最好成绩。四年之后，这支队伍带着更完整的项目布局来到衢州。值得关注的是，赛前备战中已有新星冒头：14岁的鹿城小将张晗琳在市青少年田径锦标赛女子跳远中跳出5.95米，打破温州市纪录并达到国家一级运动员标准，而她专项训练仅一年。
来 源：温州都市报
记者 叶海鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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