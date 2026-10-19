温州都市报 2026-10-19 08:41:51

10月18日重阳节当天，景山公园环山健康步道焕新亮相，近300名市民受邀走进山林，漫步这条依山就势、环山贯通的健康步道，登高望远，尽享“天然森林氧吧”的生态之美。

温州网讯 重阳登高时，满园桂香萦绕。10月18日重阳节当天，景山公园环山健康步道焕新亮相，近300名市民受邀走进山林，漫步这条依山就势、环山贯通的健康步道，登高望远，尽享“天然森林氧吧”的生态之美。

此次焕新亮相的景山环山健康步道，将健身步道与城市公园、自然山林有机融合。步道全长7151米，依托现有园路资源，依山就势、环山贯通，在保留山林自然风貌的基础上，优化路线组织，完善安全指引和休憩设施，打造出一条兼具安全性、便捷性和趣味性的城市森林健身步道，让市民在景山从“随意走”变为“循线走”，也为市民提供了更加亲近自然、方便可达的户外运动空间。

步道集运动健身、生态观景、人文体验、休闲出游于一体，沿线同步融入景山文化元素，于青年林、雪山亭、营盘山等处设置点位文化介绍牌。市民一路穿行，既能看山林、赏城景，也能读历史、品文化。步道串联起网红打卡点龙盘山栈道、海拔188米的景山公园制高点营盘山顶等景观，瓯江风光、城区景致尽收眼底。沿途穿行于林木茂密、生态优良的山林之间，负氧离子年均浓度在1500个/立方厘米以上，一路行来，宛如置身中心城区的“天然森林氧吧”。步道沿线设有导览图、指示标识及爱心驿站、休憩亭廊、公厕、停车场等便民设施，动线灵活，市民可从东入口、北入口或沿途任意位进入步道。

当天，景山公园联合景山街道景山社区开展“景山行·森呼吸”徒步活动暨“景温度·市民服务日”。徒步路线约3公里，从景山公园东入口出发，经桂花林、桃花园、营盘山，最终到达梅园。市民在徒步中感受秋日景山的生态之美，也在登高健身中践行全民健身理念，涵养尊老敬老的文明风尚。

据介绍，下一步，市综合行政执法局将持续完善步道配套设施和服务管理，结合四季景观特点丰富健康休闲供给，引导更多市民走进山林、走进自然，在运动中放松身心、增强体质，让绿色生态空间更好服务市民、助力城市生活品质提升。

景山赏桂指南

目前，景山公园内桂花主要分布在动物园、桂花林、沁春园、金西路、知青园等区域，品种以丹桂和四季桂为主，约有960余株。

其中，丹桂花色橙红，四季桂则花期更长，二者交相辉映、清香萦绕，为秋日游园带来丰富的嗅觉与视觉享受。

来 源：温州都市报

原标题： 重阳登高“森呼吸”赏秋景 景山环山7.15公里 健康步道焕新亮相

记者 蒋文泽 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com