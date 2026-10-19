温州发布 2026-10-19 09:44:00

近日，省商务厅等七部门印发通知，我市6个项目成功入选浙江省国家中医药服务消费和贸易融合发展首批试点。

近日，省商务厅等七部门印发通知，我市6个项目成功入选浙江省国家中医药服务消费和贸易融合发展首批试点，一起来看↓

温州市中医特色运动康复服务改革实践

将温州市体育运动医院打造成省内一流、国内知名、中医特色鲜明、群众信赖和喜爱的体育运动医院。构建“评估-检查-治疗-康复-随访”一体化的具有中医特色的运动创伤诊疗模式，全面提升我市运动医学专科服务能力，满足专业运动员保障及全民健身伤病防治需求。

温州市中西医结合医院（温州市体育运动医院）

重点实践方向：中医院与体育深度结合试点；

实施主体：温州市中西医结合医院

以国际眼健康药械展EDDI为载体的中医药国际推广试点

完成新加坡海外首展“中医药服务嵌入”首秀，启动“中国眼谷·眼健康中医药国际联合基地”，建成“中国眼谷·眼健康中医药国际平台”及海外社媒矩阵，组织实施“中医药眼健康企业东南亚高级研修班”。

Vision China 2026（新加坡）暨中国眼谷·国际眼科创新药械展

重点实践方向：借助涉外展会平台推广中医药服务；

实施主体：温州眼谷贸易发展有限公司

全流程国际化中医诊疗服务场景创新实践

以国际化、标准化、便捷化为核心，构建“诊疗—康复—护理—文化体验”全链条中医药国际服务体系。完善服务体系，创新服务模式，凸显品牌效应，打造浙江省中医药国际医疗服务示范标杆，形成可复制、可推广的服务模式，推动中医药服务贸易高质量发展，提升中医药国际影响力与美誉度。

温医大附一院国际医疗中心

重点实践方向：深化中医药领域“服务贸易便利化”改革；

实施主体：温州医科大学附属第一医院国际医疗中心、温州南塘中医药特色街区、永嘉医派主题馆、浙江长生老号控股集团有限公司

乐清市深化国产复方配伍保健食品备案改革试点工作的实践探索

打造食药物质创新应用高地，提升“雁荡山铁皮石斛”品牌国际影响力，建设“产业+文旅+国际化”融合服务样板。深耕精深加工，建园区、研新品，做强产业能级。健全标准追溯体系，强化全链条品控。实施品牌立体营销，深化食药物质与文旅融合。依托侨贸补齐海外认知短板，开拓海外市场。

乐清铁枫堂铁皮石斛

重点实践方向：开展国产复方配伍保健食品备案试点；

实施主体：乐清市市场监管局、浙江铁枫堂药业有限公司

苍南县食药物质（黄精）产业提升与国际化消费促进试点

立足苍南黄精产业基础，以科技创新为驱动、品牌建设为引领、文旅融合为拓展，积极参与黄精产品标准制定，开发针对入境消费市场、具有高附加值的黄精食药物质新产品，打造集展示、体验、销售于一体的黄精食养产品线下体验中心，推出“黄精+康养+文旅”特色线路，实现“苍南黄精”区域品牌在入境游客中知晓度显著提升。

苍南黄精亮相浙江国际医疗设备展览会

重点实践方向：食药物质产业提升；

实施主体：苍南县商务局、苍南县市场监管局

温州市鹿城区一济堂中医药博物馆中医药体育养生国际体验实践

依托一济堂中医药博物馆、百草园、养心谷等中医药文化空间，打造集传统功法体验、中医养生知识普及、博物馆文化研学和文旅消费转化于一体的中医药体育服务场景。通过课程标准化、体验流程化、讲解双语化、传播数字化，逐步形成适合入境人士和国内游客参与的中医药体育体验样板，推动传统体育健身与中医药康养服务融合发展。

一济堂中医药博物馆

重点实践方向：构建入境人士参与健身气功、太极拳、八段锦健身与中医养生结伴行动，传播与推广中国文化；

实施主体：温州市一济堂中医药科技有限公司

下步，我市商务、文广旅、卫健、市监等部门将强化协同联动，积极探索中医药服务消费与贸易融合发展新路径、新模式，更好推动相关场景“串珠成链”，打造具有温州辨识度的中医药服务贸易标杆，助力中医药特色服务出海拓市。

来 源：温州发布

原标题： 省级试点项目，温州6个入选！

本文转自：温州新闻网 66wz.com