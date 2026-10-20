温州日报 2026-10-20 09:24:00

记者从洞头区海洋经济科技创新中心获悉，今年来洞头越冬的候鸟包含雁鸭、鹬、琵鹭、柳莺等50余个种类，为海塘、河道沿岸增添无限生机，更是海岛生态持续改善的生动见证。

温州网讯 眼下正值秋季候鸟迁徙的关键窗口期，地处东亚——澳大利西亚国际候鸟迁飞通道的百岛洞头，如期迎来候鸟迁徙高峰。记者从洞头区海洋经济科技创新中心获悉，今年来洞头越冬的候鸟包含雁鸭、鹬、琵鹭、柳莺等50余个种类，为海塘、河道沿岸增添无限生机，更是海岛生态持续改善的生动见证。

群鸟翩跹，逐浪翱翔，灵动飞鸟点缀碧海蓝天。连日来，洞头多处海塘、湿地、河道与滨水公园沿线热闹起来，大批候鸟跨越山海，从北方远道而来，在此停歇栖息、穿梭嬉戏，也吸引不少生态摄影爱好者前来采风，定格飞鸟翔集的绝美瞬间。

摄影爱好者詹天认为，最近这片区域白鹭数量最多，还有苍鹭、夜鹭。候鸟拍摄季已经开启，最佳拍摄时段，是日出后1至2小时，以及日落前1小时。

近年来，洞头以“洞头诸湾？共富海上花园”EOD项目、蓝色海湾整治、美丽海湾建设为重要抓手，为飞鸟打造安稳舒适、空间广阔的栖息家园。洞头区海洋经济科技创新中心工作人员介绍，经过蓝湾两期及EOD红树林生态修复工程，红树林区域新增常驻候鸟20余种。大批白鹭、雁鸭类湿地水鸟前来觅食，充分说明区域滩涂鱼虾、贝类等生物资源充沛，能够满足大量候鸟的觅食需求。

目前，洞头全区已记录鸟类153种，其中包含多种国家一、二级重点保护鸟类。

来 源：温州日报

原标题： 百岛洞头迎来迁徙高峰 50余种候鸟如约而至

记者 黄文盈 通讯员 沈灿辉 郑树

本文转自：温州新闻网 66wz.com