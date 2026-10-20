温州晚报 2026-10-20 08:22:23

10月19日，记者从温州市市场监管局了解到，针对宠物食品企业出口美国面临的法规复杂、口岸拒收等出海难题，我市依托温州宠物食品产业基础，正式编制完成并发布全国首部宠物食品输美FDA专项合规指引——《温州宠物食品输美FDA合规指引》，以标准化手段破解企业境外合规痛点，助力特色产业稳步开拓海外市场。

温州网讯 10月19日，记者从温州市市场监管局了解到，针对宠物食品企业出口美国面临的法规复杂、口岸拒收等出海难题，我市依托温州宠物食品产业基础，正式编制完成并发布全国首部宠物食品输美FDA专项合规指引——《温州宠物食品输美FDA合规指引》，以标准化手段破解企业境外合规痛点，助力特色产业稳步开拓海外市场。

宠物食品是我市特色外向型产业，温州平阳水头宠物小镇为产业核心集聚区，集聚企业近百家，产业年产值超50亿元。美国作为全球最大宠物食品消费市场，是我市宠物食品企业重点开拓的目标市场。近年来，美方监管政策持续收紧，国内宠物食品输美货物在口岸遭拒收情况时有发生，标签标识不规范、添加剂与农药残留超标、生产加工流程不合规等问题，成为制约我市宠物食品产业出海的突出堵点。

为帮助企业破解境外技贸壁垒，夯实我市特色产业外贸竞争优势，市市场监管局指导温州市标准化科学研究院牵头编制《温州宠物食品输美FDA合规指引》。这是全国首部针对宠物食品输美FDA合规的 “一业一策”“一国一策” 专项指引，也是我市运用标准化服务外贸企业出海的创新实践，探索可复制、可推广的产业护航路径。

直面企业合规痛点，指引深度分析FDA近五年拒收记录、拒收原因代码，锁定沙门氏菌污染、标签标识缺陷、三聚氰胺风险等高频问题，清晰绘制企业输美“雷区图”，剖析风险根源。指引覆盖接单、采购、研发、生产、标签设计、成品检测、出口报关全业务链条，附带关键限量指标速查表，清晰区分直接退运销毁、可限期整改两类处置情形，细化FDA766表格整改、10个工作日回应期、90天内完成出口或销毁等实操路径，方便企业对照清单开展事前自查，精准预判出口风险。

下一步，我市将以这份全国首部宠物食品领域专项合规指引为起点，持续开展技贸强企专项行动，扎实有序推进“一业一策”“一国一策” 合规指引体系建设，围绕省内其他重点外贸产业、重点海外市场持续推出系列合规指引，打造依靠标准化护航企业“出海”的温州方案，持续增强我市特色产业国际竞争力。

来 源：温州晚报

原标题： 温州编制并发布全国首部宠物食品领域出口美国合规指引

记者 陈培培 通讯员 温市萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com