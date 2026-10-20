温州日报 2026-10-20 08:11:00

日前，2026群众文化品牌发展大会在云南省临沧市举行。大会发布全国群众文化品牌交流案例并对其进行展示，温州市文化馆市民文化露台、温州市五洲志愿者艺术团、苍南168艺术漫游计划等3个案例成功入选。

温州网讯 日前，2026群众文化品牌发展大会在云南省临沧市举行。大会发布全国群众文化品牌交流案例并对其进行展示，温州市文化馆市民文化露台、温州市五洲志愿者艺术团、苍南168艺术漫游计划等3个案例成功入选，涵盖美好文化空间、对外国际交流、文旅融合IP三个类别，入选数量位居全省地级市首位。这是继去年2个案例入选后，温州连续第二年亮相全国群众文化品牌盛会。

群众文化品牌发展大会是经文化和旅游部批准、2023年创立的全国性群众文化交流展示盛会。此次入选案例中，温州3案例上榜。温州市文化馆市民文化露台的前身是馆舍三楼一处闲置平台，2022年经全面改造后，以标志性的玻璃“金字塔”为核心，融合花园绿植与艺术装置，成为一个新型公共文化空间，也是温州市“15分钟品质文化生活圈”的核心示范空间，并入选浙江省“文艺赋美”街头演艺精品点位。自开放以来，文化露台已举办各类主题文化活动200余场，累计服务市民游客超6万人次；在国家公共文化云平台开设的专题页面累计访问量达700多万人次，成为温州公共文化服务的一张亮丽名片。

这个“用露台讲故事”的巧思，给参加大会的专家及群文工作者留下了深刻印象。活动特邀专家、福建省艺术馆馆长陈秀梅点评市民文化露台“创意美、接地气、传播广”。她说，温州巧妙地运用“露台”这一家家都有的物理空间，打造出人人向往的美好文化交流平台，并充分运用国家公共文化云使该品牌得到广泛传播，值得全国各地文化馆借鉴和学习。

从一方露台出发，温州的群众文化实践并未止步于城市一角。此次入选对外国际交流类别的温州市五洲志愿者艺术团，其“艺桥‘联’五洲 相知无远近”项目已深耕群众文化与中外艺术交流二十载。艺术团长期联动温州医科大学、温州大学、温州肯恩大学、温州职业技术学院四所高校，携手五洲艺术团理事单位，常态化组织中外艺术互访与文化展示，不断探索高校国际艺术交流新模式。

除了架起一座座跨越国界的艺术桥梁，温州还把文化的灯火铺展在山海之间。168黄金海岸全长约168.8公里，是温州苍南的核心文旅IP，也是全国首批国家旅游公路。近年来，苍南县文化馆围绕浙江省“文艺赋美”工程，推出“168黄金海岸艺术漫游计划”文旅融合项目，通过“政府主导、企业合作、社会参与”的多元协同运营方式，盘活沿线山海文旅资源。

来 源：温州日报

原标题： 温州3案例上榜全国名单，入选数量居全省地级市首位

记者 冉梦蝶 通讯员 郑虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com