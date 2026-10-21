府东路过江通道工程再添强援 “奋发号”超大直径盾构机下线
“奋发号”超大直径泥水盾构机。受访对象供图
温州网讯 温州市府东路过江通道工程再添强援。昨天，为该工程量身定制的“奋发号”超大直径泥水盾构机在广东江门顺利下线。
这也是府东路过江通道工程投入的第2台超大直径泥水盾构机。通过验收后的“奋发号”将承担过江通道左线由北向南的掘进任务，并与负责同向右线掘进的“强城号”盾构机协同作业，形成“双线双机，同步同向”掘进。作为项目业主，市城发集团所属公建公司会同中铁三局、中铁装备等单位，围绕穿江复杂工况完成了设备选型、设计优化和验收把关。
温州市府东路过江通道工程北起永嘉、南接鹿城，横跨瓯江，是温州市首条跨江市政隧道，也是浙江省首例穿越锚地区域的隧道工程。项目建成后，将进一步打通瓯江南北交通脉络，缓解跨江交通压力，对支撑温州“拥江发展”和都市区主中心一体化具有重要意义。
该工程隧道全长3065米，其中过瓯江段长1950米，采用盾构法施工。工程建设面临复杂的水文地质与施工环境考验，盾构下穿梅园锚地、瓯江主航道及防洪堤，盾构始发段覆土厚度仅9.3米，需在临江滩涂实现超浅覆土始发，施工难度较大。
面对重重挑战，研发团队为工程量身定制了适应软弱围岩、小半径转弯、大纵坡掘进的超大直径泥水盾构机。该设备开挖直径15.01米，整机长度约121米，舱体每平方米可承受约60吨压力，能有效适应盾构机穿江作业的高水压环境。
面对始发、穿越、姿态控制三道关，建设团队逐一破题：临江滩涂始发段覆土仅9.3米，相当于在薄薄一层土下“起步”，建设团队以专项方案和参数控制稳稳推进；下穿梅园锚地、瓯江主航道及防洪堤时，高水压与软土、卵石、沼气地层叠加，设备强化密封承压，智能监测与刀盘耐磨、刀具在线监测协同护航；面对最大纵坡4.98%、最小曲线半径800米，则通过28台千斤顶的“发力程序”精准校正姿态，并用盾尾激光定位和倾角传感器动态调控注浆，防止管片上浮、严控安装精度，让这个庞然大物沿着设计轴线稳稳掘进。
目前，府东路过江通道工程工作井主体结构已完成，盾构机拼装即将启动，计划年内完成下井安装并转入调试掘进阶段，全力确保盾构机按期始发、高效掘进。
来 源：温州日报
记者 王木正 通讯员 陈灵水
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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