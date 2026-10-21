温州都市报 2026-10-21 09:21:59

近日，温州医科大学附属第一医院为一名79岁带状疱疹后神经痛患者做了一台手术，给她戴上了一块“镇痛手表”，有效地缓解了其疼痛。

温州网讯 近日，温州医科大学附属第一医院为一名79岁带状疱疹后神经痛患者做了一台手术，给她戴上了一块“镇痛手表”，有效地缓解了其疼痛。

带状疱疹皮疹消退后，疼痛仍长期迁延，是不少老年人面临的带状疱疹后神经痛。79岁的张阿婆此前患带状疱疹，皮疹消退后皮肤轻触即痛，灼样疼痛日夜发作，影响饮食和睡眠。为缓解疼痛，她曾辗转多家医院接受吃药、打针等保守治疗，但效果不明显。同时，老人还患有糖尿病、高血压、房颤等多种慢性病，传统治疗难以兼顾止痛效果和用药安全。

面对这一情况，该院疼痛科林海主任医师团队仔细评估老人身体状况，反复研讨治疗方案，决定尝试超声引导下临时可植入周围神经电刺激植入术。据介绍，该技术在超声实时可视下，通过细小穿刺将微型电极置入疼痛相关神经旁，外接手表式小型治疗仪，释放微弱温和的电信号，以“拦截”传向大脑的疼痛信号，从而缓解顽固性神经痛。

手术采用局部麻醉，老人全程意识清醒。术中调试设备时，张阿婆即感到疼痛部位出现麻胀感，烧灼样疼痛当即减轻。整台手术创口仅有针眼大小，出血少，无需全身麻醉。该装置属于临时治疗设备，不破坏神经，治疗30天后可在门诊完整取出，避免传统神经损毁治疗可能带来的麻木、异常疼痛等后遗症。

手术结束后，张阿婆疼痛明显下降，烧灼痛和轻触即痛的情况得到缓解，睡眠改善。经过30天体外电刺激治疗，医生顺利为老人取出电极，疼痛缓解效果持续保持，家属对治疗效果表示满意。

林海介绍，带状疱疹后神经痛是临床较难处理的慢性疼痛之一，高龄、免疫力较差的人群更易发展为顽固性疼痛。此次手术系浙南地区首次开展，为顽固性神经痛患者提供了新的治疗途径。

来 源：温州都市报

原标题： 浙南首例！戴上“镇痛手表”，可以缓解带状疱疹后神经痛

记者 王春霞

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