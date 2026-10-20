温州晚报 2026-10-20 09:20:14

近日，2026国际青少年戏剧影像大会AI影像版块荣誉名单公布。温州理工学院文学与传媒学院网络与新媒体专业9名学生创作的5部AI视频作品在AI视频单元斩获5项荣誉，学校同时获评大会年度优秀组织单位。

温州网讯 近日，2026国际青少年戏剧影像大会AI影像版块荣誉名单公布。温州理工学院文学与传媒学院网络与新媒体专业9名学生创作的5部AI视频作品在AI视频单元斩获5项荣誉，学校同时获评大会年度优秀组织单位。

其中，石康怡、石小洒创作的《第七十三分钟》在最佳单元奖中荣获最佳AI技术应用奖，该奖全国仅7部作品获评，属单项维度顶尖荣誉；程嘉祥、翁立、吕承轩创作的《状元初心》，陈雨烨、吕甜甜制作的《砚藏山河》分别获得银奖；石小洒创作的《沙子》，卢廖敏、孙月怡创作的《古街初心》分别获得铜奖。

据了解，本届大会由国家一级协会中国教育技术协会指导，以国家《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》为根本遵循，面向全球各学段青少年开放，秉持"人为主、AI为辅"的人机共创理念 。大会组建9人复合型专家评审团，历经初选评审、官方公示监督、终审评奖等环节严格遴选；AI影像版块等级奖按全国金奖15%、银奖25%、铜奖50%的比例评定，特别单元奖名额较金银铜奖更为稀缺，竞争激烈。据悉大赛共收集到五千多件作品，合计有六百余间学校参与。

此番集体获奖，是温州理工学院深化新文科建设、推进人工智能赋能人才培养的生动注脚，这批获奖作品正是在文传学院教师陈畅的指导下创作完成的。近年来，该校文学与传媒学院围绕"技术赋能艺术、创新融合文化"办学理念，构建双师引领、跨学科协同、产教融合三位一体育人体系，将人工智能深度融入文科课堂，通过"以赛促学、项目驱动"培养AI+数字媒体复合型人才。其中，由黄夏青老师主持的《儿童文学》课程以"绘本创编"推进AI教学改革，入选浙江省一流本科课程；由陈畅与凌心卉协同设计的《影视美学》课程，以理论实践深度融合、学术创作双向赋能为核心，将非遗文化传承与AIGC前沿技术有机串联，成为新文科教育改革的生动样本。

办学成效正加速显现。数据显示，该院师生团队深耕AIGC类学科竞赛两年，累计参与30余项赛事与平台，斩获165余项荣誉，其中国际级100余项、国家级20余项、省级10余项，金奖与一等奖17余项。师生作品先后亮相平遥国际摄影大展、大阪世博会AI艺术展、世界人工智能大会、第四届文明交流互鉴对话会等国际平台。

从课堂到赛场、从地方到国际，温州理工学院以一次次扎实的创作实践，印证了"技术赋能艺术、创新融合文化"理念在应用型人才培养中的扎实成效，也为高校探索"AI+新文科"转型发展提供了鲜活样本 。

来 源：温州晚报

原标题： 厉害了！温理工学子AI影像作品闪耀国际赛事，拿下多项大奖

记者 张嫣彬 通讯员 陈畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com