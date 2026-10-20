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温州一批集体、个人，获全省通报表扬！

温州发布 2026-10-20 08:11:00
近日，浙江省体育局发布通报，对2022-2025年度全省群众体育工作成绩突出的100个集体、150名个人予以通报表扬。其中，温州12个集体、18名个人获通报表扬。

　　近日，浙江省体育局发布通报，对2022-2025年度全省群众体育工作成绩突出的100个集体、150名个人予以通报表扬。其中，温州12个集体、18名个人获通报表扬。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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