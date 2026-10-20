潮新闻 2026-10-20 09:46:38

近日，浙江省托育教育一体化改革试点地区实践成果交流活动在舟山举行，来自全省各县（市、区）教育系统的100余名代表参会。会上，龙湾区作为优秀区域改革代表作题为《龙湾区探路“企托无忧”全链改革 激活“幼有优育”幸福密码》的经验交流发言，获得与会人员高度好评。

近日，浙江省托育教育一体化改革试点地区实践成果交流活动在舟山举行，来自全省各县（市、区）教育系统的100余名代表参会。会上，龙湾区作为优秀区域改革代表作题为《龙湾区探路“企托无忧”全链改革 激活“幼有优育”幸福密码》的经验交流发言，获得与会人员高度好评。

图源：龙湾发布

作为全省首批改革试点区，龙湾聚焦职工“带娃难”、部分公办园学位闲置、企业办托合规难等难题，以“企园共建”为核心，打造“企托无忧”品牌，构建“一个品牌、三条链条”托育服务体系。这一探索，也是龙湾区深化基本公共服务一体化改革的鲜活切口。

坚持需求导向、资源下沉，将托位建到厂门口、服务送到职工身边，打通产业职工托育服务“最后一公里”，让家长看得见、用得上、能评价，在共建共享中切身感受“幼有优育”的民生温度，以小切口改革撬动公共服务均衡普惠。

图源：龙湾发布

做优供给链

把托位建到厂门口

龙湾以资源整合为突破口，推动公办园存量学位转化为普惠托育供给，探索“企园共建”，赋能企业留人促发展。

目前，全区已有5所公办幼儿园开设企业托育班，实现“一园辐射多企”，其中滨海第二幼儿园开设2个托育班、接收40名幼儿，和悦幼儿园在永兴街道中小微企业园区设立园区托育班，面向周边企业职工开放；托班作息与企业上下班时间同步，实现让孩子“跟着爸妈上下班”。

同时，教育、卫健、经信联合组建爱心流动站，实行企业按需预约、中心统筹派单机制，变“坐等上门”为“主动上门”，提供育儿咨询、亲子早教、入户指导等菜单式公益服务，把服务从园内延伸到企业、社区。

图源：龙湾发布

做强师资链

以专业赋能保教质量

龙湾成立托育教育一体化指导研究中心及五大片区十大核心园，组建教研员员与指导师“双师智囊团”，既为一线教师提供常态化专业支持，也为区域改革提供智力支撑。

依托“幸福湾托育智汇站”，践行“一月一主题、一期一导师”模式，已开展11期专题培训；创新“高校教师+园所骨干+片区教师”联盟模式，围绕典型托育案例开展“双螺旋”式研讨，让理论剖析与实践分享同频共振，生动演绎“行走的养护站”等实践范式。

图源：龙湾发布

做实治理链

用数智护航安心托育

龙湾依托“温州三朵云”平台打造云呵护、云慧玩、云管家等应用场景，通过智能床垫无感监测睡眠、饮食分析等五大场景数据采集，推动保育从“经验判断”走向“循证施策”。

家长通过“云呵护”小程序即可实时察看孩子在园情况，“看得见”的托育服务让企业职工更加安心；园所管理同步实现数字化，托育服务可追踪、可感知，该模式已在10所幼儿园试点。数字赋能之下，托育服务从“有托”走向“优托”，从“家长放心”走向“家长安心”。

下一步，龙湾将持续深化“企托无忧”全链改革，进一步扩大服务覆盖面，辐射更多企业员工子女。这是龙湾学前教育改革的精彩答卷，更是向“幼有所育”“幼有优育”迈出的坚实一步。

来 源：潮新闻

原标题： 把托育服务送到厂门口 龙湾“企托无忧”全链改革获全省交流活动点赞

记者 李希赛

本文转自：温州新闻网 66wz.com