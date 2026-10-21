温州日报 2026-10-21 09:21:58

近日，浙江省科学技术协会公布第六批浙江省科协博士创新站名单，温州市共有8家入选。其中，浙江工贸职业技术学院孔祥威、唐恩、钱月钟三位博士分别与温州杭钢水务有限公司、大自然钢业集团有限公司、浙江吴霞科技有限公司共建的3家博士创新站成功入选，建设数量位居全省高校前列、温州高校之首。

温州网讯 近日，浙江省科学技术协会公布第六批浙江省科协博士创新站名单，温州市共有8家入选。其中，浙江工贸职业技术学院孔祥威、唐恩、钱月钟三位博士分别与温州杭钢水务有限公司、大自然钢业集团有限公司、浙江吴霞科技有限公司共建的3家博士创新站成功入选，建设数量位居全省高校前列、温州高校之首。

博士创新站是以高校和科研院所青年博士为人才依托，以企事业单位和建站博士团队为主体，以创新需求为导向、以产学研合作为纽带的科技创新服务载体。2021年，浙江全面启动博士创新站建设以来，引导青年博士走进企业、扎根一线，助力中小企业破解“缺技术、缺人才”难题。此次，浙工贸3家入选站点，覆盖水务环保、绿色制造、数智交通三大领域，是该校深化产教融合、推动教育科技人才一体发展的标志性成果。

温州杭钢水务有限公司博士创新站由孔祥威博士领衔。该站聚焦污水处理行业共性难题，从污泥超声资源化、污泥智能减量化、污水厂管道设施防护三个维度开展系统性研究。团队建成污泥资源化中试基地，通过超声水解酸化技术实现碳源100%回用，磷回收率提升至93.96%；研发污泥离心脱水智能化控制系统，相关技术全线投入后可节约成本108万元；开发的基于高岭土的防腐涂料，应用后涂层冲击性能提升55%、防腐性能提升45%。建站期间，站点立项温州市重大科技创新攻关项目1项，获授权专利2件，发表SCI论文2篇。

大自然钢业集团有限公司博士创新站由唐恩博士领衔。针对冷轧带钢生产中余热回收利用难题，站点在脱脂板烟气无尘烘干、酸洗冲洗耐酸同轴换热、脱脂多介质热能梯级利用三个方向持续攻关。相关技术累计形成直接经济效益310万元至360万元/年，成套技术装备实现跨省技术辐射。目前该站累计获得国家专利8项（含发明专利4项），发表学术论文12篇，年节约标准煤1500吨，减少碳排放3000吨。

浙江吴霞科技有限公司博士创新站由钱月钟博士领衔。围绕道路运输安全痛点，站点确立驾驶员危险驾驶行为检测、复杂天气视频跟踪、二次事故预警等研究方向。2024年8月，校企联合申报的温州市重大科技创新攻关项目正式立项并已完成验收，项目经费800万元。团队研发的驾驶员危险驾驶行为检测技术，实现安全隐患处置响应时效优于5秒，事故误报率控制在1%以内。依托站点，企业成功获批国家高新技术企业，并获批建设“浙江省吴霞道路运输安全智管企业研究院”省级平台。目前站点已获授权专利5项（含国际专利2项），发表SCI论文2篇。

从2022年入选首批省级博士创新站，到如今该校已拥有4个省级博士创新站。学校与建站企业通过共建实习实训基地、推行“双师”互聘、共同开发课程等方式，将博士创新站同时打造成技术攻关平台和人才培养平台。下一步，学校将继续推动更多青年博士走进企业、服务一线，让科研平台与产业需求对接得更紧密，为区域高质量发展贡献更多工贸力量。

来 源：温州日报

原标题： 温州高校首位！浙工贸3家博士创新站入选省级名单

记者 曾云毕 通讯员 陈慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com