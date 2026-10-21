温州发布 2026-10-21 09:21:56

10月20日，温州市防指办发布第30号台风“蔷琵”防御工作提示函。

10月20日，温州市防指办发布第30号台风“蔷琵”防御工作提示函。

各县（市、区）、温州海经区防指，市防指成员单位：

今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）20日14时中心位于温州东南方向1926公里的洋面上，中心附近最大风力有17级以上（62米/秒）。预计将以每小时20-30公里的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度变化不大。19日下午，全市已启动水上防台Ⅳ级应急响应。20日下午，市防指召开会商调度会，综合研判台风发展趋势和影响，统筹部署防御工作。为提前做好台风防范应对，现提示如下：

一、压紧压实责任，杜绝麻痹思想。当前我市汛期虽已结束，但台风风险并未清零。台风“蔷琵”属于深秋台风，后期路径存在较大不确定性，可能给我市带来风雨浪潮影响，防台工作丝毫不能松劲。各地各有关部门要坚决克服麻痹思想，始终坚持极限思维和底线思维，把各项防御工作落早、落细、落到实处。

二、加密监测研判，直达预警叫应。深秋台风变化大，不确定性因素多。气象、农业农村、海事、海洋中心等部门要紧盯台风发展趋势，精准预报风力、降雨、海浪、风暴潮变化，加密监测预报频次，及时发布台风动态和风险预警。要严格执行预警“叫应”机制，确保预警信息第一时间直达相关责任人、直达基层一线。各地防指要发挥统筹协调作用，加强联合会商研判，及时启动应急响应，调度部署防御工作，督促落实防御措施。

三、严控海上风险，筑牢海上防线。沿海各地和涉海部门要抓实海上作业渔船、涉海人员的安全管理。指令北纬31°以南渔船于10月20日18时前到港避风，休闲渔船停止营业，海上养殖人员撤离上岸；北纬31°以北渔船于10月21日16时前到港避风。要做好重点船舶的安全监管和调度提醒工作，加强客渡运航线、海上施工作业平台动态管控，根据风浪变化及时实施停航、停工措施。文广旅部门从严管控涉海涉岛旅游项目，督促落实防范措施。

四、提前排查整治，消除陆上隐患。各地各有关部门要紧盯后续可能强降雨和陆上大风影响，聚焦“八张风险清单”，全面开展隐患排查整改。紧盯山洪易发区、地质灾害隐患点、低洼易涝区、地下空间等薄弱环节，提前落实防控措施；紧盯防风安全，全面排查加固危旧房屋、广告牌、高空悬挂物，严防高空坠物；紧盯水利工程安全，对水库、山塘、水闸、河道、堤防等水利工程进行全面巡查，确保水利工程安全运行；紧盯道路交通安全，加强临水临崖路段、桥梁隧道、港口码头等巡查管控；紧盯涉山涉水文旅安全，特别要加强野景点、漂流、网红打卡点、河道露营地等的安全管理，适时关停，提前疏散游客。

五、强化应急值守，做好备战保障。要严格落实24小时值班和领导干部带班制度，适时启动联合值班值守机制，配齐配强值班力量，按规定及时、准确上报灾险情信息。提前做好物资装备检修和抢险救援力量备勤，做好县乡两级与救援队伍、大型机械装备“三方对接”，调试维护好“三大件”，组织卫星电话使用情况抽查，确保随时能用、管用；开展小单元塔群测试，小单元长于20日18时前完成转移避险重点人员的走访。涉海部门要提前预置海上专业救助力量，做好海上遇险救援准备。宣传部门要及时发布权威台风动态与防御指引，主动回应社会关切，引导群众做好防范。

温州市防汛防台抗旱指挥部办公室

2026年10月20日

来 源：温州发布

原标题： 防御台风“蔷琵”，温州市防指办发布最新工作提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com