小镇“柚”惑 一颗果子撑起亿元产业

潮新闻 2026-10-21 09:21:48

一颗早香柚带火一个镇，靠的不是这一颗果子本身。标准立起来，科技沉下去，链条拉开来，农户信了好果子有好价，游客愿意为一片柚林停下来。山上的柚子还挂在树上，山下的订单已经进了手机，一个山区小镇，在农文旅融合的产业链上找到了自己的位置。

十月的永嘉县碧莲镇，热闹得像过大年。

龙珠公园里里外外全是人，岸边的柚咖排起了队，麦饼的焦香混着柚香往鼻子里钻，不时有人拎走几盒礼品早香柚。后山上，孩子们刚摘完柚子，手上还沾着汁水，又忙着去做柚香香囊。舞台那边忽然一阵哄闹，今年新评出的“柚王”正在拍卖，二十个果子装成十箱，牌子一举一落，最终2588元落槌，单果均价过百。台下老人吃着新鲜的早香柚，笑得合不拢嘴。

这是第十四届永嘉早香柚文旅生活季的现场。14年办下来，这个节早已不只是一场展销。它是碧莲人自己的丰收节日，也是游客惦记的一趟有吃、有玩、有看头的秋游。

受访者供图

碧莲是“中国早香柚之乡”核心产区。老一辈的农户将福建文旦种子种进碧莲的土壤，慢慢变香、变甜，长成葫芦形，孕育出文旦变异株“永嘉早香柚”。该品种以“早”闻名，10月中旬就开采，比一般柚子提早约2个月，而且皮薄，果肉清甜爽口，清香怡人。如今，这颗柚子在山区小镇长成了年产值近亿元的产业。这条路是怎么铺出来的？近日，我们走进碧莲探访。

永嘉早香柚。受访者供图

标准定级 一果一价

镇上新开的碧莲官方精品农特产专营店里，两枚一盒的“礼品早香柚”码得整整齐齐，橙黄饱满约4斤重，统一标价39元。来买早香柚的顾客不用挑，也不用担心品质，每一颗果子进店前都过了选品关：平均重量两斤左右，果型是梨形、似葫芦状，底部圆润，表皮干净没有斑点。

“这样的早香柚皮薄，肉质细腻、多汁，刚切开测了甜度，达到14度。”柚子边上，精品店主理人邵安琦正对着手机直播，镜头前剥开一颗刚摘的早香柚，汁水顺着指缝往下淌。“送人拍礼盒包装，自己吃买散装。大家放心拍，店里的果子都是精挑细选摘下来的，品质不好可以退换。”评论区刷过一排“已拍”。

早香柚挂在树上，好坏看不穿，如今店里把这道关替顾客守住了。但精品专营店的意义，不只是多了一个卖柚子的窗口，更是把“分级卖”变成农户的习惯。以前农户一麻袋一麻袋卖，好的坏的掺在一起，偶尔还混进几颗“嚼嚼要吐掉”的干涩果子。邵安琦说，碧莲遍地都是好柚子，只是以前没有渠道把好果单独卖出去。改变这种习惯，靠讲道理没用，得让农户看见账本。

受访者供图

碧莲的办法是先把选果标准立起来，开精品店把选品这一关接过来，替农户把关、定价、背书。店里按特级、精品等等级收果，按个定价，农户慢慢有了分类售卖的意识——分果卖，比浑水摸鱼挣得多。

引导是成体系的。自主包装方面，碧莲给农户针对性补贴：香柚盒子补3块钱一个，套袋补1块。镇干部算过一笔账，如果分等级卖，一个特等果能卖到100一个，2000个果子就有20万。今年早香柚普遍涨价，农户看到好果子真能卖出好价钱，种植的信心跟着往上走。

农户的精品意识，就是从这种看得见的账本里长出来的。当前，“永嘉早香柚”国家地理标志证明商标已获国家知识产权局受理。标准立住了、附加值上去了，果子从论斤称走到论个卖，碧莲的“礼品果”品牌也将进一步打响。在分品质选果销售的基础上，碧莲还在谋划更远的一步，往限量、高端水果的定位和赛道走，让最好的果子卖出最值的价。

受访者供图

科技下沉 磨出品质

刚接过父亲担子的种植户胡晓聪，今年在柚子节上露了脸。他从自家35年树龄的老树上摘下的早香柚，评上了“十大柚王”，甜度达到14度，一颗最高卖到130元。“细心打理，就会好吃。”胡晓聪用一句质朴的话，道出了种植的心得。

早香柚拍卖。受访者供图

14年办节，热闹在台上，功夫在台下。每年柚子节前后，种植户凑到一起互相串园子，比的不仅是果子，更是种植技术的门道。

碧莲镇农办负责柚子采摘评比的负责人说，以前农户管理粗放，“看你打药，我也打药”，跟风走，品质忽好忽坏。现在不一样了。碧莲把温职院的老师来现场教学指导，请浙江农林大学的教授来开讲座，教施肥、教抗病，教什么时候该打什么药。农户慢慢学会了自己观察，比如果子长到汤圆大小打一次，山上的比山下晚十天打。从跟风到看长势，这个转变看着慢，但一旦变成技术经验，就会转化为早香柚的品质。今年“柚王”评比的甜度最高达到14.1度，达到历史巅峰，正是当地柚子技术多年积累的结果。

柚王颁奖。受访者供图

技术的底子，不止在农户手里。通过与高校合作，碧莲镇打造科技种植示范基地，集成种苗繁育、数字化灌溉与无人机植保技术，引进轻简化、省力化工程和水肥一体化工程，以精准、科学的管理保障品质、提高产量。科技特派员团队把裂果率从25.7%压到3.9%，高接换种让老树嫁接成活率达到92%。石背凹基地的单轨运输车一趟拉500斤下山，水肥一体化系统24小时盯着土壤养分。这些台下功夫，最终都落在农户手里那颗果子的甜度上。

卖得好的果子，还能找到是谁家种的。今年镇里把溯源做进了评比和销售环节。擂台赛报名之后，工作人员跟着农户上山，从标记好的树上摘几颗最好的果子下来。如果果子评上了“十大柚王”，所在的果树就被做上标记，作为优株重点培育，连续几年都好，它就是一棵有身份的树。好果子有了来路，农户也有了名声。谁家的树果好，镇里知道，收购商知道，慢慢地，农户自己更知道。

活动现场。受访者供图

一年一度的柚子节，农户在这里互相交卷，技术也在这里一年年沉淀。一棵棵老树繁衍出6000亩柚林、8000吨产量，靠的正是一代又一代人对早香柚品质的坚守。

拉长链条 一柚多产

今年谷雨，邵安琦拍了一条柚花视频，讲了果农手工取粉的老手艺，顺嘴提了一句，“授完粉的花瓣，还能做柚香纯露和精油香膏”。评论区涌进来一堆“在哪里买”。镇政府很快送来样品让她先行宣传，规模化生产正在落地。

包括纯露在内的深加工产品，今年首次在文旅季上亮相。早香柚果汁复合饮料线上线下同步开售，柚皮糖、陈皮糖即将上架。二产破题，破的不只是产品种类，更是鲜果“季产季销”的时间天花板。一颗果子只有秋天能卖，一条链却可以全年运转。

龙珠公园。受访者供图

三产的路子同步铺开。已经在龙珠公园落地运营的柚涧·莫上隐文旅项目，把传统果园升级成了打卡地。山上的柚园供人采摘，山下的柚咖、桨板、精品店把人留住。电商直播和研学采摘成了两条核心销售渠道，单日销量五六百单。节庆的人流量一年比一年大，下订单的也越来越多，柚农接电话第一句，从“要几袋”慢慢变成了“要几盒”。

早香柚出圈后，碧莲其他农产品也跟着沾光。镇上的1500亩栀子花、获评省级示范点的稻田养鱼、拿过省级荣誉的富铁大米等特色农业产业如今都小有名气。近年兴起的国庆桃已种到百亩，大的果子三斤以上按个卖，一个100块。一颗柚子蹚出来的路，让其他农产品也看到了按质论价的盼头。

受访者供图

一颗早香柚带火一个镇，靠的不是这一颗果子本身。标准立起来，科技沉下去，链条拉开来，农户信了好果子有好价，游客愿意为一片柚林停下来。山上的柚子还挂在树上，山下的订单已经进了手机，一个山区小镇，在农文旅融合的产业链上找到了自己的位置。

来 源：潮新闻

原标题： 小镇“柚”惑 一颗果子撑起亿元产业

记者 谢甜泉 通讯员 胡盈盈 周斌伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com