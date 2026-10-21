温州日报 2026-10-21 09:21:57

10月20日18时，“南麂之星”客船驶进鳌江港客运码头，最后一批旅客安全上岸。随着台风“蔷琵”逐渐向浙江南部沿海靠近，海事部门联合地方政府及时响应，于当日开展旅客疏散工作。目前，岛上除留守工作人员外，所有旅客已疏散完毕。

温州网讯 10月20日18时，“南麂之星”客船驶进鳌江港客运码头，最后一批旅客安全上岸。随着台风“蔷琵”逐渐向浙江南部沿海靠近，海事部门联合地方政府及时响应，于当日开展旅客疏散工作。目前，岛上除留守工作人员外，所有旅客已疏散完毕。

“大家不要急，船够坐，排好队一个一个上……”当天下午，南麂码头现场秩序井然，乘客携带随身行李，在工作人员引导下分批有序登船。执法人员还通过智慧海事系统、CCTV监控系统对客船航经水域实施实时监控，同步投入海巡艇、无人机开展“水空联动”巡航，全程跟踪客船动态，及时通报周边水域通航环境情况。

另外，受台风外围影响，自10月21日起，鳌江、瑞安至南麂客运航线全线停航，南麂列岛景区同步关闭。与此同时，LNG船舶靠泊作业窗口期也因台风影响大幅收窄，辖区能源保供与海上防台双重压力叠加。

20日中午，“塞里和平”轮载着14.24万立方米液化天然气，靠泊小门LNG码头。海事部门主动靠前部署，抢抓台风来临前的有限作业窗口期，全力保障LNG船舶在台风影响前安全进港靠泊，守住民生能源供应底线。

“针对进港主航道、待泊泊位前沿水域特点，我们提前制定专项巡查方案，出动无人机开展拉网式隐患排查，联动渔政部门、海巡艇力量快速清理碍航渔网、废弃漂浮物等风险点，完成6处清障，为LNG船舶抢通进港通道。”温州海事局相关工作人员介绍，进港前的清障只是前奏，进港中的护航更为周密。船舶进港过程中，海事部门依托“智慧海事+无人机+海巡艇”联动机制，通过智慧系统实时追踪船舶航行动态，以船艇菱形编队搭配无人机跟飞巡检，对航道沿线违规作业、碍航船舶采取甚高频（VHF）喊话、现场驱离等措施快速处置，累计疏散碍航渔船5艘、提醒避让船舶6艘，实现航道通行零干扰、零延误，船舶进港时长较常规缩短约15%，确保赶在台风正面影响前完成关键作业。

来 源：温州日报

原标题： 南麂岛367人安全疏散，客运航线21日起全线停航

记者 潘培期 通讯员 陈铭 林概 图片由温州海事局提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com